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男子「賀錦麗官邸」外徘徊　車內竟藏半自動步槍！還有百發子彈

▲▼美國副總統官邸「美國海軍天文台」（United States Naval Observatory）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統官邸「美國海軍天文台」（United States Naval Observatory）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外媒報導

美國一名形跡可疑的男子17日下午在副總統賀錦麗（Kamala Harris）官邸外徘徊，結果隨即遭特勤人員逮捕。當地警方表示，他們在男子車內找到一把半自動步槍，還有至少5個彈夾和113發未經註冊的子彈，目前該名男子已被控告多項罪名，也正在調查男子動機。

根據CNN、《紐約郵報》報導，華盛頓大都會警察局發言人表示，警方在17日中午12時許，於賀錦麗官邸「美國海軍天文台」（United States Naval Observatory）外、西北麻薩諸塞大道3400號附近，逮捕一名來自德州聖東尼奧的31歲男子莫里（Paul Murray），「執法部門是在一份針對嫌疑犯的區域性情報發布後才接觸該名男子。」

警方表示，他們在莫里車上找出一把AR-15半自動步槍、113發未經註冊的子彈，還有5個30發子彈的彈夾。目前莫里被指控攜帶危險武器、在商場外攜帶步槍或散彈槍、擁有未經註冊彈藥及擁有大容量彈藥供應裝置等罪名。據了解，當時賀錦麗並不在住所內。

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