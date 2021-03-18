爽中1億樂透！她仍繼續在超市上夜班…只為了「1件事」

▲中了彩券頭獎後，要不要繼續工作呢？（示意圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

一夜致富是許多人的夢想，買彩券則是實現夢想最快方式，想著如果中了大獎將有數不完的鈔票，這種興奮之情連作夢都會笑。英國就有一名婦人受到幸運之神的眷顧，獨得當地樂透彩券的頭獎270萬英鎊（約1億6百多萬新台幣），令不少人感到相當羨慕，也好奇她會如何運用這高額獎金。

綜合英國媒體報導，住在英國的60歲婦人伊萊恩（Elaine）在本月15日時，獲得當地樂透彩券的頭獎，獎金超過新台幣1億元，在旁人看來她已經能好好享受退休生活，但特別的是，她在中獎後並沒有急著享受，而是把其中的100萬英鎊財產給了哥哥，希望能讓家人擁有更好的生活品質。

▲伊萊恩在超市上夜班。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

除此之外，伊萊恩還選擇繼續在超市夜班工作，只讓孩子們使用了部分資金買房或生活用品。她表示，雖然工作辛苦，但她寧願上班，也不想一直待在家閒閒沒事，工作之餘還能結交朋友，同時也希望自己變成孩子的榜樣，證明努力付出就會有所回報。

伊萊恩認為，不少人可能會在中獎後，因過於揮霍而導致很快的又陷入貧窮，她不希望因為這樣而導致生活失去目標，希望能藉由這筆錢讓家人能夠無後顧之憂的努力生活，同時也做好孩子們的榜樣，不要讓他們的價值觀因此偏差。