傳票警告中國通訊企業　美商務部、FCC打擊國安威脅！

▲美國財政部長雷蒙多表示，傳票是對中國企業制裁重要的一步，將盡全力保障美國企業與勞工安全。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國商務部於17日表示，已對多家提供訊息和通訊技術服務 （ICTS）之中國企業發出傳票，審查其對美國構成的國安威脅，藉此保障本土企業和勞工安全。

雷蒙多在聲明中指出，北京種種行為嚴重削掠美國科技優勢，威脅中美關係，「傳票能蒐集資訊，讓我們能堅決有效地對危害採取措施，保障美國公司、工人及國家安全。」她呼籲，值得信賴的通訊技術服務對中美關係和經濟合作非常重要，希望中國方能合作審查相關危安問題。

據《路透社》報導，聲明中並沒有指名特定企業，但川普任職期間，曾大力要求美國企業移除華為和中興通訊之設備。拜登政府也於3月宣稱，將延續川普對華為等中國企業實施的制裁和黑名單政策。

美國聯邦通訊委員會（FCC）近期也表示，針對中國電信企業「在美國境內運營數據中心」，正在審判是否停止授權國內洲際和國際電信服務。

拜登於2月2日對外表示，「我們將直接面對中國的經濟危害和強勢行動，反擊中國對人權、知識產權和全球治理所構成的威脅。但我們也準備好與北京合作，只要符合美國利益。」