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美中高層會晤倒數！《華爾街日報》：中方擬要求撤銷川普對中制裁

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）與美國國務卿布林肯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國與中國外交高層將在18日進行會晤，這也是總統拜登上任以來，雙邊高官首次面對面會談。《華爾街日報》則指出，北京計畫在會議中向美方施壓，要求拜登政府撤銷前總統川普執政期間，對中國祭出的諸多限制政策。

《華爾街日報》引述消息人士說法指出，這次會議美中雙方的議程大不相同，華府試圖就香港自由、南海擴張爭端、施壓美方盟友等問題，對中方表達不滿；而北京當局則希望，能夠透過此次會晤，讓拜登政府撤銷川普對中國實體、個人所做出的制裁與諸多限制。

除此之外，中國官員還準備提議重建雙方間的定期高層會晤，並安排中國領導人習近平在4月22日「世界地球日」領袖峰會上，和拜登進行線上峰會。《華爾街日報》指出，由雙方差異甚大的議程來看，中美雙方的分歧確實相當大，要重新修復關係也相當困難。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）結束韓國行後，將赴阿拉斯加與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）一同會晤中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅。

►美智庫學者：美中高層會晤屬初期摸索「為辦而辦」　關係難大改變
►《紐時》：美國務卿、國防部長藉訪日叫陣　美中會晤前先下馬威
►楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

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