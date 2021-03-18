北韓「硬起來」狠嗆美國！籲撤回敵對政策　她怒叱：不會有拜金會

▲北韓外務省第一副相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問南韓之際，北韓（朝鮮）外務省第一副相崔善姬（최선희）於今（18）日上午透過官媒發表談話，除了承認美國當局先前的確透過各種外交管道與己方接觸，還向美國喊話，若想完成談判，除非撤回敵對政策，使雙方達成對等關係，否則免談。

崔善姬18日上午透過北韓官媒《朝中社》表示，「我方再次強調，若美國不撤回對朝鮮（北韓）的敵對政策，則朝美之間的接觸與談話永遠不可能達成，對於美方未來嘗試與我方接觸的任何舉動，我方也會選擇不予以回應。」

先前美國白宮曾經坦承，透過紐約北韓駐聯合國代表處，嘗試與平壤當局接觸。崔善姬對此也坦承，美國的確透過第三國向北韓遞出橄欖枝，「若想要達成對話，雙方之間應須達成平起平坐。（美國）若翹首期盼與我方同坐談判桌，則須先從改變態度做起，改掉自己的壞習慣。」

崔善姬強調，「如果美國想把朝美之間的接觸作為爭取時間、操控媒體的工作，那麼我在此勸道最好收起這種念頭。在此我明白地告訴你，我們未來絕不會再給你們像是新加坡會談、河內會談（川金會）這種對話機會！」

崔善姬強烈呼籲華府當局撤回對北韓敵對政策，「美國如若持續推動敵視朝鮮的政策，我勸你們最好想清楚，未來我方會做出什麼事情！我們已經多次強調，我方對美國採取『強對強、善對善』的態度。」

而從崔善姬的談話可以觀測出，對於美國連日來先是與南韓展開聯合軍演、國務卿與國防部長先後訪問日本與南韓，種種舉動已經觸怒到北韓當局的敏感神經。

南韓《韓聯社》分析，美國拜登政府今年1月上任後，重新檢討對北韓與朝鮮半島（韓半島）政策，華府多次提及推動北韓無核化、加強對北韓制裁政策、北韓人權問題等，已充分激怒平壤當局，加上曾批評北韓為因應全球新冠疫情而全面封鎖邊境的政策，以及近日的美韓聯合軍演，才使崔善姬發表嚴詞激烈的談話。

據悉，先前北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正，也於16日透過談話對美國拜登政府嗆聲，「若未來4年想睡得安穩，就別製造煙硝味！」

►韓美2+2會談將登場！共研北韓議題 外交國防2長「隔11年」首訪韓

►金與正又動怒了！砲轟南韓「背叛同族」棄和平 揚言撕毀軍事協議

聽Podcast掌握國際局勢