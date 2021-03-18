獨／高雄狠踹私刑影片曝！打臉警說謊　6煞亮刀擄「砍含羞草男」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子遭人從新興區六合二路酒店綁走，隨後遭到私刑後被丟包在左營高鐵路，這名蔡姓男子最後被證實就是涉嫌砍殺網紅團《含羞草日記》副團長超艾夾的嫌犯之一，而私刑案件曝光後，警方宣稱蔡姓男子是在要步出KTV門口被押上車，不過現在監視影片流出，蔡姓男子根本就是在酒店內，整個醉茫被人持刀擄走，而且過程中還有狠踹毆打。

▲涉嫌超艾夾砍人的蔡姓男子遭6人擄走私刑畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》獨家取得當時的監視器畫面，畫面一開始就看到蔡姓男子疑似就在樓梯間當中，整個醉茫倒在地上，旁邊有人還狠踹了幾腳，蔡姓男子根本就醉到動不了，3個持刀男子就將他硬拖帶走，就在帶走過程當中，其中一名持刀男子似乎相當爆火，連店門口還沒踏出去，就拿刀要揮砍蔡姓男子，但被同夥擋了下來，離開的監視器畫面當中還看到蔡姓男子根本是被5個人用「大字型」扛走，後面還跟了一個疑似主嫌。

▲蔡姓男子醉茫倒地，遭白衣男狠踹 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲擄人惡煞手上還有持刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡姓男子被人從六合二路酒店裡頭擄走，隨後遭到私刑丟包在左營高鐵路，民眾報案才讓整起事件曝光，新興分局也隨即在一早九點連主嫌都還沒抓到的情況下，先發出新聞稿，十點開記者會，證實蔡姓男子的確涉嫌在2月22日砍超艾夾案件，但是跟16日案件無關，並非有延續。

新興分局偵查副隊長陳俊男在16日的記者會上說：「在步出這個門的時候，被不明男子押上車」，但是現在監視器曝光，蔡姓男子根本不是在離開，而是6名惡煞疑似從包廂裡頭將已經醉茫動不了的蔡姓男子「強押」帶走，警方也在涉嫌私刑的主嫌未到案前宣稱私刑原因。

▲白衣男似乎火氣很大，還沒走出門口，一度就要拿刀砍人，被同夥攔下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳俊男表示：涉嫌擄人的是一位潘姓男子，懷疑女友跟蔡姓男子之間有曖昧關係，導致潘男姓男子心生怨恨，強押蔡男上車談判理論，過程當中蔡有被毆打。潘姓男子目前警方還沒到案，當時記者詢問「感情糾紛是誰告訴你們的」，陳俊男閃避問題，又再次回答：「就是潘姓男子的女朋友跟蔡姓男子之間有感情一些瓜葛」，記者繼續追問，「主嫌還沒有到案，你們怎麼肯定？」陳俊男說，「我們有跟蔡姓男子聯絡過」。

▲涉嫌超艾夾砍人的蔡姓男子遭人私刑擄走畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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