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Fed上調美今年經濟成長預估　預期2023年前不升息

▲▼美國紐約證券交易所,美股,華爾街。（圖／路透）

▲美國聯邦準備理事會（Fed）預估今年經濟將成長6.5%。（圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，聯準會成員更樂觀看待美國經濟前景，預估今年經濟將成長6.5%，比上次預估高出2個多百分點。

經濟快速成長也將使通膨率升至2.4%，但聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預估，他們預期至少到2023年前，都不會調升目前逼近於零的基準利率。

這是聯準會自去年12月以來首度更新經濟預測，反映出總統拜登（Joe Biden）上週簽署1.9兆美元的振興方案，以及國會去年年末通過9000億美元的援助措施之後，官員預期經濟將獲得提振。

預料這些款項將可支撐企業、增加工作機會和促進支出。財政部今天表示，最新經濟刺激方案讓每人可領到多達1400美元的支票，目前已發出9000萬份。

聯邦公開市場委員會預估失業率將些微改善，年底前將從目前的6.2%降至4.5%，但他們預期失業率到2023 年前不會恢復疫情前水準。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）則表示，雖然國會快速行動使經濟前景改善，但美國經濟距離完全恢復還很遙遠，聯準會將繼續提供刺激措施以支撐經濟。

 
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