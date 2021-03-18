瘋電影／緝魂　借屍還魂靈魂移轉的高風險22

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，最大看點還是男女主角的演技到位，加上李銘順轉折的說服力，讓這部電影若沒有看過相似的劇情，可獲得絕對驚喜，但是因為看過「三人要守密兩人得死去」的劇情，所以借屍還魂的重新製作已被英國設計，看過劇集再來關影有提前被劇透的遺憾，感受度就沒有初次看過的觀眾來得歡天喜地。

張震可憑本片入圍金馬獎無誤的，不論是為戲特別清瘦的努力，或是腦癌的併發症，肢體語言精湛的演出，看得十分入戲，感覺他隨時都會死去的擔心，而張鈞甯一直都有股不得其門而入的演技盲點，這次看已經完全沒有這部分的出戲感，反而夫妻倆的恩愛與不捨，加上女漢子氣質的警官，這三種特質在她身上完全融合的恰到好處，雖然劇情在最後李銘順的轉折部份個人是不大能接受，有點太感而少了合理性，但勉強接受，台灣電影能做到這樣好像已經很棒了。

版上許多讚美聲量，也是促使想來看這部電影最大動力。希望未來在警察辦案對照物證這些證詞，可以在口語化一點，十部警偵片有十一部的對白都像是課文，是否需要那麼多的物證對白填充時間，畢竟這些過程時間佔據多，但都沒有腳色情感或絕對的必要性，每次看到辦案的案件說明救出戲，但是這片已經是很大成功了，最近台灣電影越來越好，台灣電影加油。

片 名：緝魂

英文名稱：The Soul

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2021-01-29

片 長：02時10分

導 演：程偉豪

演 員：張震(Chang Chen) 、 張鈞甯 、 李銘順(Christopher Lee) 、 林暉閔 、 古斌

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：威視電影



劇情大綱

全片聚焦於一起豪宅裡的兇殺命案，負責偵辦此案的檢察官張震與刑警張鈞甯，在調查命案的過程中發現，這起看似爭奪遺產的謀殺案背後，隱藏著更為驚人的秘密真相…。在《緝魂》中為詮釋罹患癌症的檢察官角色，張震為戲在三個月內激瘦12公斤，並以光頭造型搭配蒼白無血色、全身長紅斑的病容化妝，呈現極真實的狀態。



【關於電影】



由《目擊者》監製唐在揚、《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪再度攜手合作的2021年度犯罪懸疑鉅作《緝魂》，今日發布前導預告及海報，預告中由張震飾演的檢察官梁文超與張鈞甯飾演的刑警阿爆，實為夫妻的兩人聯手調查一樁離奇的富豪兇殺命案，從死者的兒子、新婚的年輕妻子，到多年的工作夥伴都具有重大嫌疑，他們之間更有著複雜的情感糾葛。《緝魂》前導海報上則是由張震與張鈞甯的半張臉組成，分別置於水面之上下，搭配上「靈魂末路、似幻似真」的文案，暗示命案真相並非表面所見，讓人更加期待全片的燒腦翻轉劇情。

▲枯瘦的張震，每個表情都很立體生動逼真。

▲醫師後悔了，可是木已成舟。

▲親生子殺死親生父親的人倫悲劇，原來有蹊蹺。

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