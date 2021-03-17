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無業男討1.9萬被拒！暴怒槍殺前女友一家四口　綁6月大女嬰當人質

▲▼槍戰示意圖,犯罪現場,槍戰,駁火,槍擊,槍擊現場,命案現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國女子遭前男友槍殺4名親人。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國印第安納波利斯一名女子珍妮特里斯（Jeanettrius Moore）日前拒絕，前男友馬利克（Malik Halfacre）索討700美元（約新台幣1.9萬元）紓困金，結果被馬利克報復性殺害4名親友，她本人則是在中槍成功逃跑、躲過一劫。當地警方14日成功將馬利克逮捕帶回，並救出成為人質的6個月大女嬰。

根據FOX59 News報導，珍妮特里斯平日在一間美容用品店工作，獨自扶養2名女兒，她日前申請並獲得政府提供的1400美元（約新台幣3.9萬元）紓困金，不料消息被她的無業前男友馬利克得知。馬利克自認是珍妮特里斯女兒的父親，紓困金他應該可以得到一半，13日找上珍妮特里斯要索討700美元。

珍妮特里斯認為，馬利克根本不配拿到錢，應該對女兒完全不聞不問，一點也沒有盡到父親的義務，吵到最後她也只願意給450美金（約1.2萬元新台幣）。馬利克拿不到700美元相當不滿，盛怒之下開槍擊傷了珍妮特里斯、殺害珍妮特里斯的4名親人，逃跑前還把兩人所生的6個月大女嬰帶走。

▲▼封鎖線,案發現場,犯罪現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方14日成功將馬利克逮捕，救出被帶走的6月大女嬰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

珍妮特里斯中彈後成功逃跑，並在路人的協助下送醫治療、報警處理。警方趕到事發現場調查，確認4名死者分別是珍妮特里斯的7歲女兒、44歲母親、23歲哥哥及35歲表哥。馬利克的姐姐14日打給警方，指稱馬利克有帶女嬰回家，並坦承殺害了4人，計畫在朋友的協助下逃離。

警方根據馬利克姐姐的消息，很快就鎖定馬利克藏匿的房子，同日（14日）展開攻堅行動並成功將馬利克逮捕，救出被帶走的6月大女嬰，不過警方並未透露實際找到女嬰的地點。警方表示，馬利克未來將面臨謀殺、謀殺未遂及搶劫等多項指控。

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