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周洗澡3次、用手吃飯免洗碗！6寶媽曝「省時育兒法」：我不是奴隸

▲澳洲6寶媽康絲坦絲（Constance Hall）。（圖／翻攝Instagram帳號mrsconstancehall）

▲澳洲6寶媽康絲坦絲（Constance Hall）。（圖／翻攝Instagram帳號mrsconstancehall）

記者吳美依／編譯

澳洲珀斯（Perth）的媽咪康絲坦絲（Constance Hall）擁有6名子女，但每周只幫忙洗澡3次，放任孩子們徒手抓食物吃。她宣稱，為了好好經營大家庭的生活，不得不如此「節省時間」，此外，每個家長都必須有自己的「下班時間」，「我不是你們的奴隸」。

《太陽報》報導，康絲坦絲認為，準備大家庭的晚餐時，最可怕的部分就是「洗碗盤」，因此提倡用手抓食物來吃，甚至可以改成野餐，更加省事方便。她認為，孩子們不需要每天洗澡也「不會死」，「如果這（洗澡）讓大家都不開心，他們通常都會跳過這項例行公事」。

康絲坦絲也提供一項洗衣方面的「妙招」，她建議家長們購買一系列彩色水桶，並且貼上每個孩子的姓名標籤，用來裝洗好、晾好的衣服，如果孩子想要摺好收進櫃子，就必須自己來拿。

康絲坦絲表示，她的「下班時間」是晚間7時30分，這個時間過後，孩子想要做什麼都得自己來，「我不是你們的媽媽，我不在這裡……（我）一小時前還在幫你們擦屁股，現在一邊喝酒，一邊和姊姊打電話聊天」。

康絲坦斯宣稱，這套經營大家庭的「捷徑」是為了把時間留給真正重要的事情，因為養育6個孩子時，絕對不可能提供獨生子女一般的高品質生活，「你們可以說，我是懶惰或悲慘的母親，但6個孩子生活在同一個屋簷下時，一切事情都會改變的」。

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