　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

會晤王毅前夕！布林肯「點名制裁」24中港官員　涉損害香港自治

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將與中國高層會晤。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美中高層會晤在即，美國國務卿布林肯今天更新香港自治法報告，點名24位中港官員損害香港自治，包含14位中國全國人大常委會副委員長。依該法，美總統得以制裁遭點名人士。

布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。這將是美國總統拜登（Joe Biden）政府上任後美中高層首度會晤。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

不過，目前出訪日韓的布林肯選在會談前夕，透過聲明更新遞交國會的「香港自治法」報告，點名24位中港官員損害香港高度自治。

根據聲明，王晨、蔡達峰、曹建明、陳竺等14位中國全國人民代表大會常務委員會副委員長全部榜上有名。其他遭點名人士包含香港警務處國安處、中國國務院港澳事務辦公室，及中國中央駐港國家安全公署官員。聲明並未詳列所有遭點名人士。

在知情情況下，與今天被點名人士有大量往來的外國金融機構，也將遭受制裁。

▲▼布林肯（Antony Blinken）負責的過渡小組在威爾明頓（Wilmington, Delaware）公布國安局人選。（圖／路透）

▲布林肯結束訪日行程的同時，點名制裁24位損害香港自治的中港官員。（圖／路透）

布林肯表示，他昨天在日本，談到必須起身捍衛彼此共享民主價值，並合力向威脅這些價值的人士究責。今天公布的更新版「香港自治法」報告，突顯美國對中國全國人大11日單方面削弱香港選制的決定「深感關切」。

布林肯指出，北京作為進一步損害香港人民所被允諾的高度自治，也剝奪港人在自己政府內發聲的機會。此作為已被英國認定是違背「中英聯合聲明」。

他重申，一個穩定、繁榮且尊重人權、自由與政治多元性的香港，有利於香港本身與中國大陸，乃至更廣泛的國際社會。「美國與盟友夥伴站在一起，為香港人民的權利與自由發聲。我們會在北京未履行義務時作出回應。」

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會,外交部長王毅。（圖／CCTV）

▲中國外交部長王毅即將與美國國務卿部林肯進行會晤。（圖／CCTV）

去年7月上路的「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）明定，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對港承諾的外籍人士，並說明該人士遭點名原因。

國務院去年10月遞出首份報告，點名香港行政長官（特首）林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基、香港律政司長鄭若驊與香港保安局長李家超等10人損害香港自治。

根據「香港自治法」，相關人士遭點名後，美國總統得以（may）施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，但最晚一年內應（shall）實施制裁。由於名單可依情況隨時更動，代表該人士若一年內沒有被除名，就會面臨遭強制制裁命運。

更多相關新聞
►韓美2+2會談將登場！共研北韓議題　外交國防2長「隔11年」首訪韓
►美日2+2會談》日本罕見「硬」起來　美方重提中方危害故意「踩紅線」
►CNN：北韓準備試射新飛彈！拜登上任後首次　可能時間點曝光

聽Podcast掌握國際局勢

現省近3000元！LEEDAR麗「精梳棉」兩用被床包4件組

ET快訊
醫美富少撞死人喊大受打擊！爬頂樓躲記者竟諷：XX娘，可憐了
「許鮭魚」吃免費壽司改不回本名　媽崩潰：小時候就改過
前空姐「自導自演施暴片」曝！狂甩婆婆巴掌+猛踹再吼：要妳命
快訊／攀岩男卡茂林山壁慘死！勇消找到遺體　竟是塑膠大廠少東
快訊／蘇花公路又出事！「黑色野馬」彎道翻覆　180度掀腹底朝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

怕被搶風頭！她狂灌好姐妹「加料奶昔」　新娘曝心機手段：不後悔

飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

老母和鄰居吵架　遭兒「肉掌一甩」當場斃命！倒地無意識畫面曝

28歲媽和閨蜜做頭髮！ 零下4度回家發現5個月兒已經凍死

日本LINE爆個資訊息外洩　遭中國工程人員偷窺！文字照片被看光

會晤王毅前夕！布林肯「點名制裁」24中港官員　涉損害香港自治

緬甸又一華裔遭槍殺！17歲醫學生倒地畫面曝　母悲喊：我恨中國

碩士兒虐打老母！「鎖頭狠敲私處」出氣　上庭稱「愛母親」求放過

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

怕被搶風頭！她狂灌好姐妹「加料奶昔」　新娘曝心機手段：不後悔

飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

老母和鄰居吵架　遭兒「肉掌一甩」當場斃命！倒地無意識畫面曝

28歲媽和閨蜜做頭髮！ 零下4度回家發現5個月兒已經凍死

日本LINE爆個資訊息外洩　遭中國工程人員偷窺！文字照片被看光

會晤王毅前夕！布林肯「點名制裁」24中港官員　涉損害香港自治

緬甸又一華裔遭槍殺！17歲醫學生倒地畫面曝　母悲喊：我恨中國

碩士兒虐打老母！「鎖頭狠敲私處」出氣　上庭稱「愛母親」求放過

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

陸晶片製造設備技術大突破　「離子注入機」全譜系產品國產化

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

女星炫3歲女兒幫洗車…一看是「藍寶堅尼」　婆婆超狂背景被挖出

陳思宇列王定宇4件事沒說清楚　冬天嫌冷氣吵、財產申報甩鍋

台帛旅遊泡泡成行「觀光股嗨翻！」　鳳凰、雄獅搶進「團費7萬起」

陳吉仲：大陸「農林22條」新瓶裝舊酒沒創意　手段企圖矮化台灣

王維中手腕瘀青無大礙　葉總第一次看到這狀況：代表盡全力丟

嘉威轉型成功！去年大賺一個資本額 　今年下半年迎接大爆發

富邦例行賽封王M1　領航猿21日對夢想家非贏不可

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

美女重機騎士「真面目」讓網友崩潰

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

梅根姊預言：哈利夫婦遲早離婚！專訪都假的

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

垃圾桶男嬰　23年後查出媽媽兇手

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

母子開車外出　小飛機俯衝對撞

泰貴妃「眼神藏刀」冷瞪王后！疑將逼宮上位

施壓阻止訪台信被曝光！法、中推特口水戰

男PO「愛妻便當」爆紅！滿滿白飯+發黑剩菜

特斯拉「詭嵌入」卡車底！美調查自動駕駛

歐洲憂AZ疫苗　歐盟18日開會評估

南韓爆首起AZ疫苗「血栓」死亡！驗屍才發現血栓

更多熱門

相關新聞

韓美2+2會談將登場！外交國防2長「隔11年」首訪韓

韓美2+2會談將登場！外交國防2長「隔11年」首訪韓

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在結束3天2夜的日本訪問行程後，於17日下午相繼飛抵南韓，這是自2010年7月以來，美國國務卿與國防部長睽違11年再次同時訪韓，而韓美2+2會談預計將在18日登場，將針對韓美關係、南北韓問題、地區與國際合作等各種面向進行磋商。

CNN：北韓近期可能試射新型飛彈

CNN：北韓近期可能試射新型飛彈

驚恐墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」險落峽谷

驚恐墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」險落峽谷

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

孫安佐限制出境5月到期　他低調五字回應

孫安佐限制出境5月到期　他低調五字回應

關鍵字：

美國國務卿布林肯香港美中會晤中國北美要聞粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面