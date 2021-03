比鮭魚更狂！父母竟替她取名「夏威夷草裙舞」　慘遭撤銷監護權

▲迴轉壽司業者推出與「鮭魚」同名享優惠的活動,台灣部分民眾相繼改名。(圖/記者黃士原攝)

記者張寧倢/編譯

知名壽司業者推出3月17、18日只要名字有「鮭魚」即可享全桌免費的優惠活動,引發全台許多民眾改名的「鮭魚之亂」。然而,國外也有人會給小孩取各種怪異的名字,有的國家甚至明文禁止用某些特定字眼來命名。

根據英國媒體《Dorset Echo》報導,英國並未禁止以特定字詞當作姓名,因此有些父母會替小孩取名「Superman」(超人)或「Ikea」(宜家家居)等古怪特別的名字。連特斯拉創辦人馬斯克2020年也宣布將兒子取名為「X Æ A-12」,但美國加州法律規定,出生登記姓名不得使用象形、表意文字或變音符號,因此可能無法成為法定姓名。

▲英國有父母將小孩取名為「Ikea」,與跨國家具賣場同名。(圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

報導提到,國外不僅有人為自己的小孩取名為「4Real」(來真的),還有人把雙胞胎分別取作「Fish and Chips」(炸魚薯條)。紐西蘭曾有一對夫妻將女兒名字取作「Talula Does The Hula From Hawaii」(夏威夷的塔盧拉草裙舞)之後,被法院裁定失去監護權,另有一對瑞典夫妻為了抗議命名規定太嚴格,而申請將孩子命名為「Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116」,而這個長達43字的名字其實讀作「Albin」。

▲一對瑞典夫婦為抗議該國命名規則,將孩子取名為「Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116」。(圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

報導也列出其他「怪異到被禁止使用」的名字,例如,在馬來西亞「Chow Tow」(臭頭)、「Woti」(性交)因為不符合當地宗教傳統而被禁用。而丹麥每年約有250件命名申請遭到駁回,其中一個是「Anus」(肛門),類似案例還有紐西蘭禁止使用「Anal」(肛交)與「Sex Fruit」(性感水果)等字眼為孩子命名。

另外,墨西哥的命名規定也相當嚴格,包括「Lucifer」(惡魔)、「Marciana」(火星人)、「Robocop」(機器戰警)、「Rambo」(藍波)、「Scrotum」(陰囊)、「Hitler」(希特勒)等,都是被規定為不允許使用的名稱。

更多國際新聞

►泰國宮鬥新局!貴妃「眼神藏刀」冷瞪王后 網熱議:要逼宮上位了

►美女重機騎士爆紅!電視台採訪揭「真面目」…網崩潰哭:我不相信

►智慧手錶通知「凌晨消耗500卡」 她意外揭男友「床上運動」偷吃!

聽Podcast掌握國際局勢

現省近3000元!LEEDAR麗「精梳棉」兩用被床包4件組