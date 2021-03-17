慧眼看天下／美國政壇「女力」UP! 獨家專訪加州財長馬世雲

新聞節目中心／綜合報導

2020年11月，美國選出美國史上第一位女性副總統，賀錦麗。這不僅是美國政治性別平權的里程碑，賀錦麗副總統身上流淌著的少數族裔亞、非裔血統，更讓她當選的意義更加難能可貴。而在賀錦麗一路向上奮鬥的過程中，和她同為民主黨戰友的加州財政部長馬世雲，也突破了社會框架和重重困難，成為美國亞裔女性參政的典範。《慧眼看天下》主持人黃寶慧，近日就獨家視訊專訪到美國史上第一位女性加州財政部長馬世雲，邀請她向全球的觀眾分享自己的成長故事。

▼慧眼看天下獨家連線加州財政部長馬世雲。（圖／慧眼看天下）





身為加州的財政部長，馬世雲把自己看作一名「銀行家」（banker），工作內容就是掌管全球第五大經濟體，四千萬人口的稅收，以及一年約兩兆美金的預算。這一大筆資金，馬世雲除了用在營運市政，她也會用加州的閒置基金投資地方政府，並發行各種公債，努力賺飽加州的荷包。

而加州，包含矽谷在內，是許多大企業「錢」進美國的的首選。事實上，加州也是台灣高科技業在海外的重要投資地，每年雙邊貿易額高達200億美元，是台灣排名第七緊密的貿易夥伴。對此，馬世雲表示，這些企業都是加州重要的稅收來源。要吸引這些大企業留在加州投資，「商業氛圍」非常重要。除了要讓這些企業感到被歡迎、被支持，賓至如歸，投資人在加州建設公司也相對容易，因為加州當地有許多貸款以及補助計畫。再加上，加州本身人口多，市場廣袤，還有許多亞裔居民居住在此，因此非常適合與全球進行貿易。



▲ 加州財政部長馬世雲和父親合照。（圖／翻攝自Facebook／馬世雲）

雖然專業，但馬世雲的亞裔面孔和女性身分，仍讓馬世雲在從政路上吃足苦頭。馬世雲出身在一個典型的亞裔家庭，從小父母就不斷灌輸「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念，要馬世雲和她的兄弟姊妹未來找份如律師、工程師、醫師、會計師的「好工作」。馬世雲遵循父母教誨，從未碰過政治，直到出社會進入一間會計事務所，卻發現沒有任何一名女性或是有色人種，在公司內擔任高級管理職，才決定出來創業，也走出自己的路。「當在外建立人脈時，我成為亞洲商業協會會長，那是我第一次，在28歲，真正參與政治。」馬世雲驕傲表示。

如今，馬世雲已經身兼13個理事會，長期關注社會住宅、醫院和學校建設，以及綠色科技。回首來時路，馬世雲說都是一步一腳印換來的。「做對的事，按部就班，這就是我如何能擔任這個職位的方式。」



▲ 加州財政部長馬世雲和美國副總統賀錦麗合照。

馬世雲也特別鼓勵想要從政的女性，應該要對自己更有信心。「身為女性，尤其是亞洲女性，我們被教導要安靜，要聽長輩說話，不要講話除非別人叫你開口。當然也不能爭論。我們只能聽，然後表現得很謙虛。但在政治上，當你需要居功時，因為這是你該表現的時候，這是你推出的法案、你的想法，你就必須挺身而出，必須要居功，甚至要毛遂自薦！我們要替自己發聲，我們不能等待別人來讚美你，因為這很難。」馬世雲強調，身為女性在從政路上，往往比起男性更加困難。當街下一樣的工作時，主管可能會質疑女性「是否有小孩？」「如果有家庭，可以花多少時間在事業上？」但男人從不會被問這種問題。因此，女人從政永遠比男人還要來得更辛苦，需要付出更多努力。馬世雲在專訪中表示「我很驕傲，能看到我的姊妹賀錦麗進入白宮，每天登上報紙、新聞。她代表著我們所有女性，並不斷突破自己的高度。坦白說，我從未想到我有生之年，能看到美國選出一位女性副總統。」

馬世雲更在專訪中，用中文祝福全球觀眾「恭喜發財、身體健康、馬到成功」，並承諾在疫情結束之後，會找機會參訪台灣，和台灣民眾見面。



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