韓美2+2會談將登場！共研北韓議題　外交國防2長「隔11年」首訪韓

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）17日飛抵南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在結束3天2夜的日本訪問行程後，於17日下午相繼飛抵南韓，這是自2010年7月以來，美國國務卿與國防部長睽違11年再次同時訪韓，而韓美2+2會談預計將在18日登場，將針對韓美關係、南北韓問題、地區與國際合作等各種面向進行磋商。

根據《韓聯社》報導，拜登政府上台後，首次出訪的奧斯汀與布林肯分別於17日正午搭乘被稱為「末日客機」的波音E-4B美國國防部長專機，以及當天下午2時40分的專機，飛抵南韓烏山空軍基地，兩人17日稍晚將各自與南韓國防部長徐旭、外交部長鄭義溶面對面進行會議。

報導指出，韓美外交、國防部長預計於18日上午共同參加「2+2會談」，距離2016年10月在華府舉行會議後，時隔4年多再度促成的韓美2+2會談，與會的4位部長將在會後召開聯合記者會，同日下午布林肯與奧斯汀也將在青瓦台會見南韓總統文在寅。此外，青瓦台國家安保室長徐薰也計畫與2位長官單獨面談，就韓美同盟與韓半島問題等交換意見。

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