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CNN：北韓準備試射新飛彈！拜登上任後首次　可能時間點曝光

▲▼金正恩掌權將迎來第10年，北韓當局為其出版「偉人傳記」做為宣傳。（圖／路透社）

▲美國官員透露，北韓可能在評估布林肯及奧斯丁在亞洲會晤結果後，決定是否進行武器測試。圖為北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國情報機構稱，北韓如今可能正在準備進行總統拜登上任以來的首次武器試驗。北美防空司令部空軍上將范赫克（Glen VanHerck）16日指出，此事發生的時間點可能就在不久的未來，將開始試射改良後的洲際彈道飛彈。分析指出，此舉將大幅加劇美國與北韓間的緊張關係。

綜合CNN、路透等外媒報導，北韓上一次進行武器測試是在2020年3、4月，迄今未見新一波相關測試行動。但外界認定，平壤當局仍持續發展其軍事能力，且北韓領導人金正恩此前也呼籲繼續為其武器庫生產核武器。

平壤政府此前宣布，不再受2018年單方面暫停核試驗及洲際彈道飛彈試射的約束。就在今年1月15日的閱兵典禮中，北韓展示新型潛射彈道飛彈，其射程涵蓋美國，立刻引起華府關注。

▲▼北韓今年1月15日進行閱兵大典，潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」亮相。（圖／路透社）

范赫克16日在參議院委員會指出，「北韓可能在不久的將來開始試射改良後的洲際彈道飛彈」，金正恩政權在展示飛彈能威脅美國本土方面取得令人震驚的成功，且深信為了阻止美方軍事行動、確保自身政權穩定，保有相關武器實屬必要。

美國官員現正提高戒備，因美韓正進行聯合軍事演習，且美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）正出訪亞洲。一名高階官員透露，北韓可能評估布林肯及奧斯丁在亞洲會晤的結果後，決定是否進行核試驗。

▲▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）17日飛抵南韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁17日飛抵南韓。圖為布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

儘管國防部發言人、白宮新聞秘書拒絕對此消息發表評論，但華府智庫「美國傳統基金會」亞洲專家克林納（Bruce Klingner）指出，依據傳統，北韓在美國及南韓新政府執政初期均採取強烈挑釁行動，包括前總統歐巴馬入主白宮的2009年與前總統川普就職後不久的2017年，意在迫使美國南韓做出讓步，相關行動可能發生在拜登執政初期的前幾個月。

此外，就在北韓可能進行武器測試的消息傳出後，拜登政府多個部門開會進行討論，一旦此事成真，要如何公開回應。

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