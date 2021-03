碩士兒虐打老母！「鎖頭狠敲私處」出氣　上庭稱「愛母親」求放過

▲新加坡一名碩士面對課業壓力時,竟將68歲老母親當成出氣筒。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

新加坡國立大學30歲的碩士許祖華(音譯,Andy Koh Ju Hua)因不堪課業壓力,竟狠心將68歲的老母親湯金梅(音譯,Tong Kim Mui)當成出氣筒,不止對她拳打腳踢,還不讓她洗澡和吃飯,導致母親3度入院。遭兒子殘忍虐待的母親擔心兒子前程受影響,竟逆來順受、拒絕報警。

綜合新加坡電視台8視界等外媒報導,許祖華在2017到2019年攻讀碩士學位期間,只要面臨課業壓力,就會禁止母親吃飯和洗澡,甚至還將她關在房內,不許她發出任何聲音,否則就對她拳打腳踢。2018年1月,許祖華將膝蓋對準湯金梅的私處撞去,導致湯金梅疼痛難忍,不得不打給侄女求救。

A 30-year-old Master's degree student in Singapore, Andy Koh Ju Hua, has pleaded guilty to beating, starving, and abusing his elderly mother by striking her genitals with a metal padlock! Koh contends that he really loves his mother but was under tremendous stress at college. pic.twitter.com/pHAPeyyT79