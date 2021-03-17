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碩士兒虐打老母！「鎖頭狠敲私處」出氣　上庭稱「愛母親」求放過

▲▼暴力,虐待。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新加坡一名碩士面對課業壓力時，竟將68歲老母親當成出氣筒。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡國立大學30歲的碩士許祖華（音譯，Andy Koh Ju Hua）因不堪課業壓力，竟狠心將68歲的老母親湯金梅（音譯，Tong Kim Mui）當成出氣筒，不止對她拳打腳踢，還不讓她洗澡和吃飯，導致母親3度入院。遭兒子殘忍虐待的母親擔心兒子前程受影響，竟逆來順受、拒絕報警。

綜合新加坡電視台8視界等外媒報導，許祖華在2017到2019年攻讀碩士學位期間，只要面臨課業壓力，就會禁止母親吃飯和洗澡，甚至還將她關在房內，不許她發出任何聲音，否則就對她拳打腳踢。2018年1月，許祖華將膝蓋對準湯金梅的私處撞去，導致湯金梅疼痛難忍，不得不打給侄女求救。

侄女趕到後，只見湯金梅全身傷痕累累，於是想向警方求助，卻遭湯金梅勸阻。她被送院後在醫院留醫至2018年18日才出院，報告顯示，她的下腹、臀部和下肢都有瘀傷。不過，許祖華並未因此有所收斂。

2018年12月，許祖華再次對其母施暴，不止多次掌摑湯金梅至嘴角流血，還用鎖頭敲打她的私處。湯金梅並未抵抗，任由兒子發洩怒氣。事後，湯金梅的大哥見她臉部浮腫，整個人蓬頭垢面，還消瘦了不少，胯下部位的衣服也沾有血跡，於是立刻將其送院接受治療。

醫院發現，湯金梅的臉部和恥骨有多處瘀傷、擦傷和浮腫，私處還在流血，於是在2018年12月6日通知警方。疼愛兒子的湯金梅擔心兒子的前程會受影響，於是謊稱她2018年12月4日在廁所跌倒受傷，才讓兒子逃過一劫。

▲▼暴力,虐待。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲遭虐待的老母親因為害怕兒子前程受阻，竟阻止身邊人報警。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2020年12月6日，許祖華故態復萌，突然將湯金梅叫入房中並揮拳狠揍母親的臉，導致她上唇流血。忍無可忍的湯金梅跑出家門，搭計程車到哥哥家中求助。哥哥形容，當時湯金梅的精神處於崩潰狀態，身體十分瘦弱、有多處瘀傷，也很久沒有洗澡了。醫院驗傷後指出，她的上唇、下巴、臉部等都有傷。

檢察官指出，湯金梅年事已高，而且還是許祖華的母親，但許祖華仍兇暴虐打對方，因此在今年3月16日將其控上庭。許祖華表示，自己的精神有問題，而且他很愛母親，也不清楚自己為什麼會這麼做，因此迫切希望能接受治療，並與母親團聚。他還表示，母親年紀不小了，他想要奉養母親，希望法官可以網開一面。不過心理衛生學院的報告顯示，許祖華對自己的所為毫無悔意。

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