飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

▲英國一名皇家海軍士官長為了炫耀改裝車，一路飆破時速150英里，最後失控自撞，噴飛慘死。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

英國皇家海軍士官長羅斯（Keith 'Paddy' Ross）向同事炫耀，自己精心改裝的汽車性能良好。他為了證明，竟在M275高速公路上飆到時速150英里（大約時速240公里），最後卻不幸失控、自撞護欄，且因沒有繫上安全帶，當場噴飛慘死。

《鏡報》報導，40歲的羅斯去年7月15日向同事馬爾本（Harry Malbon）聊到車子，2人一邊開玩笑，一邊鬥嘴。他放話要讓對方見識一下「打破紀錄」的高速，立刻決定從普茲茅斯海軍基地（Portsmouth Naval Base）開車出發，經過測速照相後就開始猛踩油門。

Dad of five killed at 150mph trying to prove his car was faster than colleague'shttps://t.co/lgqwiEibfL — Daily Mirror (@DailyMirror) March 16, 2021

馬爾本日前出庭時回憶，改裝車猛力加速時「就像坐在雲霄飛車上一樣，我什麼話都說不出來」。他記得自己瞥了一眼儀錶板，看見時速大約是150英里，「1、2秒後，汽車開始蛇行」，羅斯罵了一聲髒話，試圖控制情勢，最後卻仍不幸送命。

根據法庭文件，改裝車撞上護欄後，掉落到下方路面。羅斯則當場噴飛，死於顱骨骨折等多處創傷，身後留下5個孩子。

法醫佩吉（Jason Pegg）認為，本案是一場事故意外。他指出，那輛汽車改裝後已經「不適合在公共道路上行駛」，尤其在劇烈加速後，更是超出負荷，難以控制，甚至「超越羅斯本人的駕駛能力」。

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