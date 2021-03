飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

▲英國一名皇家海軍士官長為了炫耀改裝車,一路飆破時速150英里,最後失控自撞,噴飛慘死。(示意圖/取自免費圖庫pexels)

記者吳美依/編譯

英國皇家海軍士官長羅斯(Keith 'Paddy' Ross)向同事炫耀,自己精心改裝的汽車性能良好。他為了證明,竟在M275高速公路上飆到時速150英里(大約時速240公里),最後卻不幸失控、自撞護欄,且因沒有繫上安全帶,當場噴飛慘死。

《鏡報》報導,40歲的羅斯去年7月15日向同事馬爾本(Harry Malbon)聊到車子,2人一邊開玩笑,一邊鬥嘴。他放話要讓對方見識一下「打破紀錄」的高速,立刻決定從普茲茅斯海軍基地(Portsmouth Naval Base)開車出發,經過測速照相後就開始猛踩油門。

