日本首例！札幌地院判同志結婚不違憲　同性婚大躍進

▲札幌地方法院17日一審判決日本政府不承認同性婚姻違憲，原告辯護律師與支持者在法院前舉出「婚姻平權跨出重大一步」布條。（圖／路透）

文／中央社

住在北海道的3對同性伴侶針對日本政府不承認同性婚姻，控告政府違反憲法「婚姻自由」原則。日本共同社報導，札幌地方法院今天一審判決日本政府違憲，創下日本先河。

原告是2對男同志伴侶與1對女同志伴侶，都是在2019年1月提出結婚登記申請但不被受理，同年2月提告。

朝日新聞報導，審判長武部知子在判決中指出，性傾向無法依照人的意志變更或選擇，政府不承認同性婚姻，是違反憲法第14條法律之下人人平等的原則；只是國會難以立即認知到這是違憲，對於原告指控國會未訂定承認同性婚的法律是違法與不作為，則予以駁回。

共同社報導指出，札幌地院審判長武部知子做出首例違憲判決，應會影響導入同性婚姻的討論。

日本憲法第24條規定「婚姻基於兩性合意即可成立」，民法用語則是「夫婦」，因此日本政府對結婚登記的法律解釋是以須為「男女」為前提。

日本放送協會（NHK）報導，原告認為依憲法規定，只要雙方當事人在自由與平等下有結婚的合意，即可成立婚姻，並沒有禁止同性結婚。

被告日本政府則認為，憲法規定是以異性間的結婚為前提，並沒有設想同性結婚。民法與戶籍法上的「夫婦」用字，是指「男性為夫、女性為妻」，因此不承認同性婚姻。

日本全國目前有5起類似的同性婚姻集體訴訟，今天札幌地院是首例判決。

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