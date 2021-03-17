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亞馬遜部落恐滅族！最後男性「逃過大屠殺」染新冠死　英勇生平曝

▲▼ 茹馬族最後一位男性阿魯卡（Aruká Juma）因新冠肺炎而死。（圖／翻攝自推特／@nunovalinhas）

▲茹馬族最後一位男性阿魯卡（Aruká Juma）因感染新冠肺炎而死。（圖／翻攝自推特／@nunovalinhas）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西是全球新冠患者人數最多的3個國家之一，而嚴峻的疫情也為當地土著茹馬族（Juma）造成災難性影響。族內最後一位男性阿魯卡（Aruká Juma）因為患上新冠肺炎，2月17日在當地醫院去世，讓茹馬族面臨滅族的危險。

綜合外媒報導，居住在亞馬遜穆昆河（Mucuim River）附近的茹馬族在2020年只剩下4人，除了阿魯卡的3名女兒外，68歲的阿魯卡是族內最後一位男性。他是少數還能口操茹馬語言的人，同時也是唯一一位習得茹馬族傳統手藝與狩獵技巧的族人。

18世紀中期，葡萄牙殖民者為了佔據土著資源豐富的家園，以從事礦產開採、開闢牧場等經濟活動，因此對他們進行大規模種族屠殺。茹馬族人不甘淪為殖民者的奴隸，以「戰士」之姿憤起抵抗，勢要奪回家園。這次的反抗讓茹馬族人迅速減少，並被葡萄牙人抹黑成「變態的食人族」。

巴西土著民族社會環境研究所指出，商人在20世紀60年代再次來到茹馬族的居住地，試圖掠奪他們土地上的橡膠和栗子。誓死抗爭的族人們「像猴子一樣被屠殺」，導致60名族人喪命。阿魯卡與6名族人幸運地躲過了這次大屠殺。

MORTE DE UM GUERREIRO Indígena recebeu “tratamento precoce”, com azitromicina e ivermectina, medicamentos não recomendados pela OMS.

Posted by A Crítica on Thursday, February 18, 2021

阿魯卡的女兒波瑞哈（Boreha）將父親稱作「真正的戰士」，因為他身上有著茹馬族人的不屈不饒，不止奪回了茹馬族的土地，還勇於拒做殖民者的奴隸。不過，英勇的阿魯卡即使逃過了殖民者的屠殺，卻難以抵抗猖獗的新冠病毒。他在確診新冠肺炎後來到距離村落120公里車程、2小時船程的醫院接受治療。2月17日，阿魯卡因新冠肺炎引發併發症去世。

阿魯卡的死引發了當地組織對土著人權與衛健康狀況的關注。「巴西土著人民之聲」組織（APIB）稱，巴西已有5萬名土著感染新冠肺炎、900多人死亡。報導稱，巴西的疫情通過亞馬孫河流快速蔓延，土地入侵者成為土著感染新冠肺炎的源頭。雖然政府也曾將疫苗送到偏遠地區供土著使用，但由於當地人對外來的醫護人員極度不信任，因此疫苗接種計劃並不成功，而且巴西也正面臨疫苗短缺問題。

Brasil tiene alrededor de 250 mil muertes por Covid-19. Además del impacto devastador para familias y amigos de las...

Posted by PlayGround on Thursday, February 25, 2021

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