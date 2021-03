亞馬遜部落恐滅族！最後男性「逃過大屠殺」染新冠死　英勇生平曝

▲茹馬族最後一位男性阿魯卡(Aruká Juma)因感染新冠肺炎而死。(圖/翻攝自推特/@nunovalinhas)

記者葉睿涵/綜合報導

巴西是全球新冠患者人數最多的3個國家之一,而嚴峻的疫情也為當地土著茹馬族(Juma)造成災難性影響。族內最後一位男性阿魯卡(Aruká Juma)因為患上新冠肺炎,2月17日在當地醫院去世,讓茹馬族面臨滅族的危險。

綜合外媒報導,居住在亞馬遜穆昆河(Mucuim River)附近的茹馬族在2020年只剩下4人,除了阿魯卡的3名女兒外,68歲的阿魯卡是族內最後一位男性。他是少數還能口操茹馬語言的人,同時也是唯一一位習得茹馬族傳統手藝與狩獵技巧的族人。

Aruká Juma was the last fluent speaker of his Amazon tribe’s language. His death from Covid-19 in February means that many of the tribe’s traditions and rituals will be lost forever.https://t.co/2dmuvaTaWG