苦命鴛鴦戀情遭反對！硬辦童話婚禮　現場慘爆「流血事件」狂逃

▲美國一對小情侶原本期待童話般的婚禮,卻因為爆發不愉快的事而泡湯。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

美國西維吉尼亞州最近上演了「現代版羅密歐與朱麗葉」,一對來自兩個世仇家族的吉普賽情侶本想辦一場童話般的婚禮,沒想到卻爆發了許多不愉快的事,不止婚姻受到父母反對,伴娘還因為當街鬥毆鬧上警局,讓婚禮最後以流血收場。

據《太陽報》報導,18歲的新娘艾麗莎(Alyssa)和剛出獄的希斯(Heath)是一對苦命鴛鴦,他們的家族從祖輩開始就積怨已久,因此艾麗莎的父母堅決反對他們交往,甚至還放話,自己絕對不會出席婚禮。儘管婚姻無法獲得父母的支持讓艾麗莎十分難過,但小兩口還是十分期待大喜日子的到來。然而,倆人的生活也並未像童話般一帆風順。

艾麗莎和希斯原本希望可以住在希斯父母的房子裡,但當希斯的媽媽內蒂(Nettie)聽說艾麗莎在外惡意散播與自己有關的謠言後,感到憤怒不已,「我原本以為艾麗莎是個好女孩,但沒想到她居然去跟我兒媳說我有過多少個男人什麼的,這簡直荒謬,我用一隻手就能數得出我有過多少男人」,於是內蒂將艾麗莎和希斯趕出家門,以致於他們必須住在汽車旅館籌備婚禮。

Fairytale wedding ends in bloodshed as bridesmaids scrap in street – & the fighting only ends when the police arrivehttps://t.co/nyPM9hRGV4