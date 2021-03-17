人妻遭狂捅8刀！新婚3月「完美老公變臉」　跳車逃命仍慘死

▲ 二人3個月前才拍下新婚的甜蜜照片，沒想到男方突起殺意。（圖／翻攝自IG、臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西日前發生一起驚悚案件，一對結婚剛滿3個月的夫妻在外人眼中是對甜蜜的愛侶，未料男方日前開車接送女方下班，途中竟拔刀狂刺老婆，讓她不得不從飛速行駛的車中跳下自救，仍不治身亡，事件曝光後令身邊親友都相當震驚。

《太陽報》報導，這起案件發生於巴西東南部城鎮坎普斯戈伊塔卡濟斯（Campos dos Goytacazes）。現年32歲的派內拉斯（Kissila Goudard Paineiras）是一名護士，15日下班後搭上丈夫馬素爾（Guilherme Maciel）的車返家，沒想到馬素爾突然陷入瘋狂，拿刀刺她至少8次。派內拉斯別無選擇，只能從行駛中的車上跳下，不顧一切自救。

派內拉斯胸部和腹部重傷，送醫途中向急救人員指控，兇手就是她35歲的丈夫，事發約1小時後回天乏術，留下她前一段婚姻中生下3名分別為14、12及4歲的孩子。馬素爾是一名計程車司機，犯案後駕車逃離，當晚在附近一片甘蔗田落網，而他的汽車則被燒毀後丟棄。警方已著手調查，但馬素爾犯案動機目前不明。

當地媒體指出，派內拉斯經歷過一段痛苦的婚姻，但仍堅定且充滿希望，努力追求更好的未來，2020年12月16日與馬素爾結婚，16日新婚才剛滿3個月。死者親友透露，馬素爾看來是個有禮貌、風趣又深情的紳士，令派內拉斯深深為他著迷，沒想到會發生悲劇。

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