正妹狂炫「13公分」中指！快跟臉一樣長　甜笑：下面更誇張

▲來自美國亞利桑那州的奧莉維亞（Olivia Mercea）中指超長。（圖／翻攝TikTok@olliviahaha）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國亞利桑那州的奧莉維亞（Olivia Mercea）擁有一項過人之處，那就是中指長達5英吋（大約13公分），簡直快要跟自己的臉一樣長，因此在TikTok引發熱烈討論。她爆紅後又拍片表示，「很抱歉讓你們看見這個。我的腳趾更誇張喔！」

奧莉維亞的第一部影片累計超過400萬次觀看與7.5萬多讚數。網友們看了都感到非常驚訝，紛紛留言，「這就好像用一句全都是大寫的句子比人家中指」、「這根中指比我還高」、「這是手指界的艾菲爾鐵塔吧」、「我們現在非看腳趾不可了」。但也有不少人表示，他們的手指或腳趾比一般人更長。

根據《今日醫學新聞》（Medical News Today），女性手掌的平均長度是6.8英吋（大約17.3公分），也就是說，奧莉維亞的中指幾乎快要等同於別人一整個手掌的尺寸。

奧莉維亞受訪時透露，她幾年前發現手指特別長時，並不認為這是一件好事，「但我後來意識到，這其實蠻有趣的，總能讓人開懷大笑」。

奧莉維亞坦言，從沒想過影片如此火紅，但她成名後，也開始接觸到模特兒產業人員，希望藉此展開夢想事業。

現省近3000元！LEEDAR麗「精梳棉」兩用被床包4件組

聽Podcast掌握國際局勢