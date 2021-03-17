日女學生「上體育課先脫內衣」！男師確認胸部才准穿　傻眼理由曝

▲日本女學生被要求運動服裡面不准穿內衣。（示意圖／CFP）
記者張寧倢／編譯
日本神奈川縣川崎市議員在質詢時提出，部分市立小學竟然規定學生「體育課不准穿內衣」，課前換上運動服時就要將內衣脫下，甚至有男老師確認女學生乳房開始發育之後，才能獲准穿上內衣的情形。對此，教育委員會回應，校方是出於「怕學生流汗著涼」的考量才定下此規。
体操着の下は‴肌着禁止‴の小学校教師の対応も含めドン引きなんだが……。 pic.twitter.com/vhKwXJ8b25— それいけアッキーｰフォロバ祭りｰ32 (@Akikun1124) March 15, 2021
根據《東京新聞》報導，市議員山田瑛理質詢時表示，川崎市立小學規定「運動服下就是肌膚」，不准女學生在運動服裡穿內衣，連高年級也必須脫掉，許多學生因此向家長反映「討厭這樣、很噁心」等意見。市教委會表示，當局並無發文規定，但部分學校考量到「避免汗水沾在身體上著涼」等健康因素，曾建議低年級學生體育課時可以不穿內衣。
体操着の下は肌着禁止は、私の小学校の時もありました小4にスポーツブラ付ける許可を得たけど透けて見えるからホントに恥ずかしくて。みんなが我慢してるから誰も声をあげなかったよ。#スッキリ pic.twitter.com/PgIcn7PPkW— ゆっちぃ@7m (@ars_meito_yutti) March 15, 2021
山田瑛理指出，小學生正值性意識萌發的重要時期，規定已經造成學童心理反感，相關規定也並未向家長通知。而日本電視台15日播出追蹤報導中，部分家長匿名受訪表示，有學校聲稱禁穿內衣的理由是為了「鍛鍊肌膚」，而且還有男老師個別確認了女學生們已開始「胸部發育」，才准許她們穿內衣上體育課。
報導提到，事件曝光後，日本民眾批評聲浪高漲，推特上有關「禁穿內衣」、「運動服底下」、「胸部成長」、「皮膚鍛鍊」等詞語立刻登上熱搜，許多網友紛紛表示反彈，「這明顯是錯誤的規定」、「禁止的理由令人作嘔」、「讓男老師確認根本就是性騷擾」。市教委會則稱，將調查市內所有小學的狀況，並於新的學年改善修正。
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