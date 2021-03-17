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神秘女客人問「餐廳有多少員工」　服務生一看「28萬小費」當場嚇呆

▲服務生,點餐,咖啡廳,露天咖啡廳,小費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲服務生收到神秘女顧客的「超狂小費」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國佛州島礁一間餐廳員工收到一份超級大禮，一名神祕女客人到餐廳用餐完後，竟留下多達1萬美元（約台幣28萬元）的小費，每一位工作人員都能分到約714美元（約台幣2萬），包括當天休假的員工。

根據《佛羅里達週報》（Florida Keys Weekly）報導，餐廳的服務生威爾森（Khara Wilson）表示，週二時餐廳來了一位女顧客，共點了193美元（約台幣5400元）的餐點，想不到她在用完餐後竟神秘的詢問餐廳的員工人數，讓他相當疑惑，「因為當時我有一點時間所以就跟這位女士聊了一下，只知道對方是乘坐私人飛機帶著孩子和孫子來參加一場大型派對，但當我問道為什麼要詢問員工人數時，她只說這是一個驚喜。」

▲▼根據帳單顯示，女客人留下的小費比她所點的餐點金額高出了50倍。（圖／翻攝自Facebook／Castaway Waterfront Restaurant & Sushi Bar）

▲根據帳單顯示，女客人留下的小費竟比她所點的餐點金額高出了50倍。（圖／翻攝自Facebook／Castaway Waterfront Restaurant & Sushi Bar）

事後當這名神秘顧客要離開時，竟留下了一筆了比餐點費用高50倍、約1萬美元的誇張小費，並要求威爾森要將這筆錢與其他員工分享，讓她感到相當激動，餐廳也將這個消息發佈在臉書上，並表示這是辛苦的員工「應得的」。

對於收到這份突如其來的大禮，威爾森表示會先將一些帳單償還，並與其他13名員工來趟哥斯大黎加的小旅行。

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