快訊／帛琉宣布「台灣旅遊泡泡」！初期每周2航班　採檢陰性就出發

▲台灣帛琉旅遊泡泡。（圖／翻攝自YouTube／PNCC Live）

記者吳美依、詹雅婷／綜合報導

帛琉政府17日召開記者會，正式宣布台灣「旅遊泡泡」計畫，國民首先必須在機場接受採檢，結果呈現陰性才可出發，且最少必須待在台灣14天。計畫初期預計每周2個航班，每班最多容納130名乘客。

帛琉政府介紹，台灣現階段新冠防疫成績亮眼，包括檢測、個案管理等都有好表現。據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程。

另外，帛琉總統也預計訪台，他據悉將於3月28日出發，3月29日凌晨抵台，預計停留5天，4月2日返回帛琉，而這班返回帛琉班機就是旅遊泡泡首發團。

▲帛琉政府在記者會上提及旅遊風險評估。（圖／翻攝自YouTube／PNCC Live）

知情人士此前透露，台帛旅遊泡泡原本需要3天前PCR陰性報告，到帛琉當地要做抗原檢測，但經過溝通，改採旅客提早4小時到機場進行PCR檢測，確定採檢陰性即可放行。採檢量能方面，部桃會派醫護到機場進行採檢作業，採檢費用則是來回各5,000元，總共需要自費10,000元。

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