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凱特好受傷！視梅根為親人　卻扮弱者曝她「難聽綽號」

▲英國王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根最近在歐普拉的專訪揭露王室內幕，指與嫂嫂凱特所遇到的問題有著本質上的不同。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）及夫人梅根（Meghan Markle）日前接受歐普拉的專訪，在節目中大爆王室宮鬥內幕，梅根甚至還以嫂嫂凱特為例子，揭露2人所遭遇的問題有著實質上的不同，引發全球熱議。

根據英國《快報》（Express）報導，哈利王子與梅根日前接受美媒CBS知名脫口秀女王歐普拉專訪，親自揭露王室「宮鬥」秘辛，等於是對外大爆家醜，不僅包含自己與父親查爾斯王儲、兄長威廉王子關係降至冰點，另外梅根也透漏，雖然嫂嫂凱特在婚前曾被媒體酸為「待嫁凱特」（Waity Katie），但那只是「粗魯」的用詞，與自己所受到的種族歧視完全不同。

▲▼英國王室,梅根,哈利,凱特王妃,卡蜜拉,歐普拉。（圖／翻攝自YouTube／CBS）

▲梅根表示，嫁入英國皇室後時常遭遇「種族歧視」的對待。（圖／翻攝自YouTube／CBS）

不過，據王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）指出，自從梅根和哈利接受專訪以來，對39歲的凱特來說，這段時間其實很難熬。

梅根甚至還在專訪中重提她在結婚當天，2人為了她婚禮上的花童服裝而引起衝突，直指是嫂嫂害花童裝扮「惹人掉眼淚」。妮可則說，「據我所知，花童事件有好幾種不同版本，不只是梅根所說的那一版。」

她表示，凱特和威廉還視梅根夫婦為親人，但聽到梅根的種種指責，私下覺得很難過，失望又受傷，「凱特原本以為，事情都解決了，舊事重提，令人感到很困窘。」

▲▼英國王室,凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特向來十分小心待人接物。（圖／達志影像／美聯社）

不過，凱特11日仍和威廉王子露面，造訪東倫敦的一所中學，以履行王室任務。

而梅根同父異母的姊姊薩曼莎（Samantha Markle）近日也出面表示，哈利夫婦的專訪內容並不可信，不只對皇室成員造成很大的傷害，也打擊了她們的父親湯瑪斯（Thomas Markle），「除非他們接受大量的諮詢輔導，願意坦承，否則他們遲早會離婚」，並建議梅根應為了修補關係而向每個受到傷害的人公開道歉。

▼專訪哈利夫婦節目內容。

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