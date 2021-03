全球首例！英Uber司機享「最低工資與有薪假福利」　行業生態將大轉

▲Uber宣布,英國的7萬名司機將享有法定最低工資、有薪假期、養老金等福利。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

零工經濟行業是否應將外包員工當作正式員工,並讓其享有勞工福利長期存在爭議。在對薄公堂多年後,共享汽車行業鼻祖Uber宣布,該公司自17日起將為所有25歲以上的司機提供法定最低工資、有薪假期、養老金等福利。這是全球第一次有共享經濟的公司給予司機僱員的身份,因此人們相信,這樣的決定將對零工經濟的生態帶來轉變。

綜合CNN、天空新聞等外媒報導,這樣的轉變源自於2016年的一宗法律案件,當時英國2名Uber駕駛採取法律行動,要求Uber盡其雇主責任,為他們提供法定員工福利。Uber反駁稱,司機是該公司的外包員工,屬自僱人士,因此Uber不會為司機提供員工福利。

