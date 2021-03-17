泰國宮鬥新局！貴妃「眼神藏刀」冷瞪王后　網熱議：要逼宮上位了

▲泰王瓦吉拉隆功偕同王后蘇堤達與貴妃詩妮娜出席公開活動。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

泰國後宮的「激烈宮鬥」再掀新頁，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於16日共偕王后蘇堤達（Suthida）與貴妃詩妮娜（Sineenat）出席活動，而詩妮娜卻被媒體拍到用斜眼看向王后，而且眼神「超有戲」，被外界猜測詩妮娜可能想要「逼宮」。

▲詩妮娜在儀式中被拍到用銳利眼神看向王后。（圖／翻攝自推特）

根據泰媒《Matichon Online》報導，泰王瓦吉拉隆功16日前往泰國中部素攀武里府，參加青少年與家庭法院的奠基儀式，王后與貴妃雙雙跟在其後，這是繼12日公開活動以來第2次「世紀同框」，然而，貴妃詩妮娜卻被拍到在儀式進行時，用「超殺斜眼」看向王后蘇堤達，眼神宛如經典宮鬥劇中，即將「逼宮上位」的後宮寵妃。

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี pic.twitter.com/GMWCoegtyY — กรมยุทธการทหารบก Directorate of Operations - RTA (@DOO_RTA) March 16, 2021

事實上，詩妮娜過去鮮少與蘇堤達共同出席王室活動，但近來卻一反常態，兩人頻頻同台上演「逼宮戲碼」，引發外界不少解讀。長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）也在推特發布照片，還放大詩妮娜「眼神殺人」搭配冒冷汗的表情符號並寫道，「又是一個尷尬的時刻。」

眾多網友也紛紛在下方留言回應，「總有一天，我會站在正宮的位子上！」、「看來詩妮娜知道自己注定會鬥倒王后」、「她這是正在策劃些什麼的邪惡眼神」、「她要實現夢想了」、「案情果然不單純」。

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