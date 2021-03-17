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美最新調查「普丁干預美選」暗助川普拚連任　中國、伊朗也被點名

▲▼普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁被指控主導或至少首肯干預2020美選的行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家情報總監辦公室最新釋出的15頁報告中，指出根據情報分析，2020總統大選時，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）很可能透過指導發揮影響，企圖暗助川普打敗拜登，繼續連任美國總統。消息指出，調查結果可能會觸發美國對俄羅斯的新一輪制裁。

根據路透社報導，15頁報告中指控川普陣營的多位高級副手於大選前，在與俄羅斯有關的烏克蘭人物指導下，加入莫斯科當局的計畫，並放大當時所有對拜登的指控。報告還納入新發現，指出普丁若非親自監督影響美國選情助攻川普的計畫，至少也知情並且首肯了該項行動。

烏克蘭國會議員德卡奇（Andriy Derkach）屢屢被懷疑是俄羅斯間諜，這次的報告德卡奇也名列其中，而普丁在這項指控中的份量也更加吃重。德卡奇被認為是與川普團隊聯手攻擊拜登和其子杭特的「烏克蘭人物」，報告直指他和紐約前市長、川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）在2019年見過面，而他的行蹤可能受到普丁指使或監督。

▲▼ 美國總統川普5日來到喬治亞州出席選後首場造勢活動。（圖／路透）.

▲川普從政至今和俄羅斯的關係撲朔迷離。（圖／路透）

「普丁事先劃定了德卡奇的活動範圍」，報告指出，「其他高階官員也同樣參與了俄羅斯干預美選的行動，包括高級國安人員和情報官員，我們評估這些人若非受到普丁的默認，否則不會擅自行動。」

兩名知悉情況的匿名人士向路透社透露，由於該項報告的出爐，華盛頓當局預計會在下周對莫斯科進行新一輪制裁。

▲▼報導分析，拜登轉而支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像）

▲拜登在選舉期間被川普陣營打為「中國同路人」。（圖／達志影像）

此外報告繼續投下震撼彈，針對中國方面，表示川普盟友推動「反敘事」，把川普口中4年來的頭號公敵中國，抹成暗中協助拜登競選的反派，因此報告得出結論認為，北京當局並沒有出手干預此次美選，「中國試圖找出和美國穩定的關係，而且認為兩名候選人中任誰勝出，都不值得中國冒著風險出手干預，事後如果被揭露還會回火傷到自己。」

除了俄羅斯與中國以外，報告也提到古巴、委內瑞拉、伊朗支持的黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah），表示這些國家也參與了干預美選的行動，不過評估後認為這些國家影響的規模都比俄羅斯和伊朗小得多。

對於此項報告，俄羅斯、中國和古巴駐華盛頓大使館均沒有立刻回應，伊朗和委內瑞拉官方也三緘其口。報導指出，莫斯科、德黑蘭和北京當局，過去均慣性否認發動網路攻擊和干預大選的指控。

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