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「家庭屠夫」呼麻後刀棒虐殺77歲爺！　割下雙耳：讓他和奶奶團聚

▲▼「家庭屠夫」呼麻後刀棒虐殺77歲爺！　割下雙耳：讓他和奶奶團聚。（圖／翻攝自推特「@HelenAnn16」）

▲帕克自家房間內有一件駭人圖樣的的圍裙，上頭寫有「家庭屠夫」字樣。（圖／翻攝自推特「@HelenAnn16」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛州一名30歲男子在和高齡77歲的爺爺抽完大麻後，竟突然發狂拿球棒毆打爺爺頭部並持刀刺胸多次，導致爺爺當場死於血泊中。警方逮捕他回去問訊時，兇手竟還從口袋裡掏出一對血淋淋的耳朵，而耳朵就是屬於爺爺的，男子向警方供稱之所以置於爺爺於死地，是希望「他應該和死去的奶奶團聚了」，警方在案發現場則發現更多駭人景象。

綜合當地媒體報導，30歲男子名為帕克（Kolby Parker），他與爺爺威爾斯一世（Ronald Wells, Sr）共同居住在佛州湖郡（Lake County），13日晚間以球棒和屠夫刀將爺爺殘忍虐殺，並將一對耳朵割除，待警方來時他並沒有逃跑或反抗跡象，而是在家中被逮捕，額頭上有幾處紅色擦傷。

帕克最初供稱事發當時和爺爺正在抽大麻，只是抽完大麻的爺爺突然拿刀攻擊他，但正值青壯年的他很快奪下爺爺手中的刀，反將其殺死，因此他說自己的行為是出於自衛。然而當警方持續深入問話時，原本尚算合作的帕克若無其事從口袋中掏出一對耳朵，接著他突然變得極度暴力，開始攻擊警員並和對方掙扎扭打，還一度試圖奪下警方武器，最後出動三名警力才將他制伏。

回到在湖郡的案發現場，警探進入兇嫌與被害者住處時看見，威爾斯一世倒在前廊上的血泊裡，兩耳已經不見了，而一根沾滿鮮血的球棒就在角落。進到廚房後則發現帕克做案用的大屠夫刀就放在餐桌上，根據警探指出，屠夫刀上的腥紅血水，還沿著餐桌邊緣持續低落地面。

轉進帕克的臥室後，警探看見他的恐怖圍裙 ─ 上頭印有「家庭屠夫」（The Family Butcher）的大字樣，還有塑膠人耳和假血在上頭。

警方指出，帕克之後才坦承在吸食大麻後，用球棒猛攻爺爺的頭部，接著再用屠夫刀多次捅入爺爺體內，最後才割下他的雙耳。他自陳這麼做是「想要爺爺去和過世的奶奶團聚」。

供罪後帕克被以家暴殺人的二級謀殺罪名起訴，並且不得交保，目前並不清楚他是否有聘請律師。

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