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美智庫學者：美中高層會晤屬初期摸索「為辦而辦」　關係難大改變

▲專家分析，中美貿易戰有可能持續到明年。（圖／路透）

▲美國學界普遍對此次美中高層會晤，不抱有過多期待。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美中高層18日將在阿拉斯加會晤，前美國國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞安分析表示，這僅是雙方互相摸索的一部分過程，不太可能有重大突破，美中關係路線也難因此有大改變。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）目前出訪日韓，18日將轉往阿拉斯加安克拉治市（Anchorage），協同白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。

由於美中關係過去幾年急劇惡化，這也是美國新任總統拜登（Joe Biden）1月底就職來，首度派內閣高層與中方會晤，格外受到外界關注。

目前擔任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員的何瑞安（Ryan Hass）今天接受中央社記者採訪時指出，美中在阿拉斯加的會談，不太可能帶來什麼大突破，或大幅度改變美中關係路線。

何瑞安表示，此次會談是雙方摸索彼此關切與優先事務過程的一部分。「我預期比較像是練習如何為（美中）關係播放合適情境音樂，而非深入討論任何特定關切議題。」

美國在台協會（AIT）前理事主席、現任布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲（Richard Bush）則猜測，此次會談可能是為辦而辦，而不是為了解決問題。

卜睿哲解釋，對美中雙方來說，兩邊高層坐下來面對面，盡可能清楚闡述彼此在各項政策議題上的立場，而非透過媒體，有其重要性。他說，會談另一個目的，可能是探索未來拜登和中國國家主席習近平會面，就廣泛議題交換意見的可行性。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）呼應指出，過去這段時間，美中主要是透過公開致詞或發表聲明的方式對話，會談讓他們有機會關起門來，表達彼此對美中關係的關切與願景。

至於美中高層會晤可能達成什麼成果，葛來儀表示，外界期望不應太高，一個可能性是雙方達成協議，建立一個以結果為導向的新對話機制。

針對會談重點，前AIT台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）指出，他預期美方會對中國區域侵略行徑有明確表示，包括在南海、釣魚台、朝鮮半島、台灣及東南亞等。另外，北京在緬甸政變所扮演角色、雙邊貿易及竊取智慧財產權等議題，也可能在會中觸及。

楊甦棣說，他相信布林肯與蘇利文在可能情況下，會與中方尋求共識。但他們同時也會清楚讓北京知道，美國白宮易主，新人事有新作風，前任政府的搖擺政策已成過去。

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