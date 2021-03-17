　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中大使阻訪台信「被曝光」跳腳！　法、中推特爆口水戰

▲▼中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自推特「Joanna」）

▲中國駐法大使盧沙野去函要求法參議員取消訪台，結果信件內容直接被公開。（圖／翻攝自推特「Joanna」）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電

法媒昨天揭露中國駐法大使盧沙野致函要求參議員李察取消國會訪台團。駐法代表吳志中向中央社表示，台法國會交往已正常化，未料中國大使館今天對此發文，不滿台灣「妄稱」是主權國家。

中央社昨天報導法國獨家政經網路媒體「字母A」（La Lettre A）披露，中國駐法大使盧沙野2月18日發出一封關於台灣、且措辭尖酸的信給執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求他取消正在組織的國會訪台團。而據消息指出，李察對此非常不滿，並將給予清楚回覆。

▲▼共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察（Alain Richard）是參議院友台小組主席。（圖／翻攝自維基百科）

▲共和前進黨參議員李察是參議院友台小組主席。（圖／翻攝自維基百科）

台灣駐法代表處吳志中代表昨日針對盧沙野此舉接受中央社訪問時表示，「中華民國為主權獨立國家，本就有權與各國國會議員交往，且台灣與法國國會互訪已行之有年。台法國會與人民之間的交往在代表處的努力下，已經正常化，中國大使無權說三道四」。

未料中國駐法大使館今天發出公告，除了公開信函內容，也強硬回應吳志中與媒體「字母A」。

中國大使館發文寫道：「台灣當局在獲悉此信後表現失態，令人瞠目。他們對中方的嚴正立場大加指責，妄稱台灣是個『主權國家』，炫耀台法『議會』交往正常化。這恰恰暴露了其打著各種幌子搞『外交突破』，企圖實現『漸進式台獨』，破壞中法關係發展的險惡用心。」

至於法媒報導，中國大使館則表示：「3月15日晚，部分法媒披露此信，稱中方措辭『尖酸刻薄』，李察對此『非常不滿』。既然此信已被披露，中國使館樂見其成，現將全文向公眾公布，以正視聽 ……稍有國際關係常識的人均可看出，中方信函是維護一個中國原則的正義之舉，措辭有理有據，語氣平和堅定，哪來的『尖酸刻薄』？」

中央社昨天報導中也指出，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特中批評中國對法國民主制度的干預，令人無法接受。

▲▼法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）發推和中國駐法大使館互槓。（圖／記者張靖榕攝）

波恩達茲發推和中國駐法大使館互槓。（圖／翻攝自波恩達茲推特）

而中國大使館也在推特帳號上語帶嘲諷的回覆波恩達茲：「這不是干預他國內政，而是阻止干預內政。盧大使要求法國議員不要去的地方是台灣，不是科西嘉島。」

對此波恩達茲反擊，他說：「PS: 沒人阻止中國議員前往科西嘉島，去呀。你無權要求法國議員不要訪台。」

波恩達茲今天又在推特上張貼多張台法國會議員互訪交流的照片，寫道：「法台國會互訪非常頻繁。法國議員想見誰都可以。他們既不代表外交部，也不代表總統府。中國這樣的命令是令人無法接受的。」

波恩達茲與中國大使館言詞交鋒已非第一次，中國大使館甚至指名道姓地大罵波恩達茲「無恥」。法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）看不下去，站出來挺自家研究員。「中國大使館對FRS其中一位研究員的人身攻擊不僅無法容忍，更是不正確的 … FRS當然會繼續支持言論自由」。

ET快訊
郭雪芙爆答應求婚了！孫其君「爛袋藏戒」套牢她　過程全曝光
遊覽車撞山家屬招魂淚崩下跪「我們回家了」　6遺體連夜送二殯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《紐時》：美國務卿、國防部長藉訪日叫陣　美中會晤前先下馬威

中大使阻訪台信「被曝光」跳腳！　法、中推特爆口水戰

白宮：拜登25日舉行上任後首場正式記者會

美國地質調查所：俄羅斯外海出現6.9強震

梅根姊預言：哈利夫婦遲早離婚！專訪內容都假的

英首相強生「新外交國防政策」指名最大威脅：部署印太增核武儲備

歐洲疫情升溫！　法加護病房患者「創新高」義大利病歿數增

東京奧運聖火接力　第一棒「奪冠足球女將」棄權

媽媽開車帶兒出門…小飛機「俯衝式對撞」爆出火球　畫面曝光

歐洲多國憂「AZ疫苗血栓」　歐盟藥品局18日開會評估

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

《紐時》：美國務卿、國防部長藉訪日叫陣　美中會晤前先下馬威

中大使阻訪台信「被曝光」跳腳！　法、中推特爆口水戰

白宮：拜登25日舉行上任後首場正式記者會

美國地質調查所：俄羅斯外海出現6.9強震

梅根姊預言：哈利夫婦遲早離婚！專訪內容都假的

英首相強生「新外交國防政策」指名最大威脅：部署印太增核武儲備

歐洲疫情升溫！　法加護病房患者「創新高」義大利病歿數增

東京奧運聖火接力　第一棒「奪冠足球女將」棄權

媽媽開車帶兒出門…小飛機「俯衝式對撞」爆出火球　畫面曝光

歐洲多國憂「AZ疫苗血栓」　歐盟藥品局18日開會評估

名牧師趙曉音「驅魔」直擊！　強逼信徒催吐嘔血：郭美江是假聖靈

遊覽車撞壁6死「像極了戰場」！ 乘客被拋飛到山溝　滿臉血在哭嚎

限水、停水如何勤洗手？　疾管署解答「3替代方式」：沒擦乾＝沒洗

46歲雙胞胎專吃「外國小鮮肉」　美魔女自豪：只想跟年紀小的交往

網公認「媽寶男」星座Top 3！　 雙魚沒主見、冠軍是長不大巨嬰

4車出遊1車撞山釀6死　乘客曝連過3彎都很急：我就想說完了

遊覽車撞山「同地11年前26死」？　公路總局打臉

《紐時》：美國務卿、國防部長藉訪日叫陣　美中會晤前先下馬威

郭雪芙爆答應求婚了！　孫其君「爛袋藏戒」套牢她…過程全曝光

「小孩子嚇到了」賓士富少母：兒在學開車　結果他根本未成年

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

國際熱門新聞

垃圾桶男嬰　23年後查出媽媽兇手

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

母子開車外出　小飛機俯衝對撞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

歐洲憂AZ疫苗　歐盟18日開會評估

梅根姊預言：哈利夫婦遲早離婚！專訪都假的

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

東奧聖火接力　第一棒就出糗

歐洲疫情升溫　法ICU患者創新高義病歿數增

為了免費i7！他改名「iPhone 7」

英首相「新外交國防政策」：部署印太增核武儲備

李戡登上BBC：支持統一理想未變　已無法說服台灣人

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

更多熱門

相關新聞

英首相「新外交國防政策」：部署印太增核武儲備

英首相「新外交國防政策」：部署印太增核武儲備

英國今天公布外交與國防政策檢視報告，扭轉過去的核武裁減運動，反把核彈頭上限提高逾40%，同時把外交重點轉向印太地區。對亞洲強權中國則是一方面防備，一方面希望在經濟方面加強合作。

歐洲疫情升溫　法ICU患者創新高義病歿數增

歐洲疫情升溫　法ICU患者創新高義病歿數增

中國房市也現恐慌性買盤！鼎固建案受惠熱銷　營收衝新高

中國房市也現恐慌性買盤！鼎固建案受惠熱銷　營收衝新高

法國出現新變種病毒　傳染力未知

法國出現新變種病毒　傳染力未知

中國經濟前景明朗帶動原油需求預期　惟國際油價仍小幅走跌

中國經濟前景明朗帶動原油需求預期　惟國際油價仍小幅走跌

關鍵字：

中國法國中國駐法大使盧沙野Alain Richard

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」他揪團免費吃

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

快訊／遊覽車撞山壁6死　女里長「自責爆哭」跪死者家屬

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

看著21歲女死在眼前…復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙

妹子被警察跟蹤！從華山騎車跟到南港　網：報案

遊覽車撞山6死名單曝光！

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

更多

最夯影音

更多
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了
鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面