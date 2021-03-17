中大使阻訪台信「被曝光」跳腳！　法、中推特爆口水戰

▲中國駐法大使盧沙野去函要求法參議員取消訪台，結果信件內容直接被公開。（圖／翻攝自推特「Joanna」）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電

法媒昨天揭露中國駐法大使盧沙野致函要求參議員李察取消國會訪台團。駐法代表吳志中向中央社表示，台法國會交往已正常化，未料中國大使館今天對此發文，不滿台灣「妄稱」是主權國家。

中央社昨天報導法國獨家政經網路媒體「字母A」（La Lettre A）披露，中國駐法大使盧沙野2月18日發出一封關於台灣、且措辭尖酸的信給執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求他取消正在組織的國會訪台團。而據消息指出，李察對此非常不滿，並將給予清楚回覆。

▲共和前進黨參議員李察是參議院友台小組主席。（圖／翻攝自維基百科）

台灣駐法代表處吳志中代表昨日針對盧沙野此舉接受中央社訪問時表示，「中華民國為主權獨立國家，本就有權與各國國會議員交往，且台灣與法國國會互訪已行之有年。台法國會與人民之間的交往在代表處的努力下，已經正常化，中國大使無權說三道四」。

未料中國駐法大使館今天發出公告，除了公開信函內容，也強硬回應吳志中與媒體「字母A」。

中國大使館發文寫道：「台灣當局在獲悉此信後表現失態，令人瞠目。他們對中方的嚴正立場大加指責，妄稱台灣是個『主權國家』，炫耀台法『議會』交往正常化。這恰恰暴露了其打著各種幌子搞『外交突破』，企圖實現『漸進式台獨』，破壞中法關係發展的險惡用心。」

至於法媒報導，中國大使館則表示：「3月15日晚，部分法媒披露此信，稱中方措辭『尖酸刻薄』，李察對此『非常不滿』。既然此信已被披露，中國使館樂見其成，現將全文向公眾公布，以正視聽 ……稍有國際關係常識的人均可看出，中方信函是維護一個中國原則的正義之舉，措辭有理有據，語氣平和堅定，哪來的『尖酸刻薄』？」

中央社昨天報導中也指出，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特中批評中國對法國民主制度的干預，令人無法接受。

▲波恩達茲發推和中國駐法大使館互槓。（圖／翻攝自波恩達茲推特）

而中國大使館也在推特帳號上語帶嘲諷的回覆波恩達茲：「這不是干預他國內政，而是阻止干預內政。盧大使要求法國議員不要去的地方是台灣，不是科西嘉島。」

對此波恩達茲反擊，他說：「PS: 沒人阻止中國議員前往科西嘉島，去呀。你無權要求法國議員不要訪台。」

波恩達茲今天又在推特上張貼多張台法國會議員互訪交流的照片，寫道：「法台國會互訪非常頻繁。法國議員想見誰都可以。他們既不代表外交部，也不代表總統府。中國這樣的命令是令人無法接受的。」

波恩達茲與中國大使館言詞交鋒已非第一次，中國大使館甚至指名道姓地大罵波恩達茲「無恥」。法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）看不下去，站出來挺自家研究員。「中國大使館對FRS其中一位研究員的人身攻擊不僅無法容忍，更是不正確的 … FRS當然會繼續支持言論自由」。