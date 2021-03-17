特斯拉「嵌入」卡車底影片曝！21歲男女重傷　美疑與自動駕駛有關

A Tesla is trapped under a semi truck on Fort Street near Waterman in Southwest Detroit. Two passengers were taken to the hospital and they are in critical condition. The driver of the semi is not hurt. @WWJ950 @FOX2News pic.twitter.com/yOHSaOblzb — Charlie Langton (@charlielangton) March 11, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一輛特斯拉電動休旅車日前發生一起誇張車禍，整輛休旅車直朝大型卡車底部衝撞，造成整輛車帶人沒入貨櫃底盤的情況。底特律警方表示，正副駕人員均受重傷，但沒有生命危險，官方將會調查是否與自動駕駛有關。

根據《底特律新聞》（The Detroit News）報導，這起車禍發生在本月11日凌晨3時20分，一輛2021年出產的特斯拉Model Y行經十字路口處，突然暴衝直朝半掛式卡車尾輪部位衝撞，接著直接「嵌」進卡車底盤，車頂全遭「削毀」，只剩下車尾露在外頭，後車箱蓋彈開。車上一男一女均為21歲，兩人嚴重受傷，事後被送往醫院救治，目前無生命無險；據信男子已經出院，女子則仍在醫院接受治療。

▲▼特斯拉休旅車整輛「嵌入」半掛式卡車車底，所幸男女送醫後無生命危險。（圖／翻攝自推特「@TheTeslaLife、@charlielangton」）

警方周二（16日）表示，本周稍晚會和美國國家高速公路交通安全管理局（NHTSA）人員會面。「NHTSA注意到這次11日在底特律發生的車禍，包括一輛特斯拉和一輛半掛卡車」，該局發出聲明，「我們已經成立一組『車禍特別調查小組』專門調查本起案件。」

事實上，特斯拉不只一次發生這種不尋常的車禍，NHTSA特別成立調查小組，是因為此次和2016年、2019年在佛羅里達發生的車禍情況相似，當時就分別傳出兩起死亡車禍，兩位駕駛在車禍死亡後，均被發現車輛當下開啟的是自動駕駛模式。

不過底特律警局局長勒瓦黎（David LeValley）指出，當前所有線索均指出肇事當時並未開啟自動駕駛模式，代表是由駕駛本人開車，也有部分影像能夠作為證據，顯示在車禍發生前，車輛其實有出現試圖閃避卡車的情形。

NHTSA將與底特律警方和密西根州警合作，卸下特斯拉車上的黑盒子與記憶卡，為後續調查是否是自動駕駛惹禍。