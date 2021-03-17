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特斯拉「嵌入」卡車底影片曝！21歲男女重傷　美疑與自動駕駛有關

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一輛特斯拉電動休旅車日前發生一起誇張車禍，整輛休旅車直朝大型卡車底部衝撞，造成整輛車帶人沒入貨櫃底盤的情況。底特律警方表示，正副駕人員均受重傷，但沒有生命危險，官方將會調查是否與自動駕駛有關。

根據《底特律新聞》（The Detroit News）報導，這起車禍發生在本月11日凌晨3時20分，一輛2021年出產的特斯拉Model Y行經十字路口處，突然暴衝直朝半掛式卡車尾輪部位衝撞，接著直接「嵌」進卡車底盤，車頂全遭「削毀」，只剩下車尾露在外頭，後車箱蓋彈開。車上一男一女均為21歲，兩人嚴重受傷，事後被送往醫院救治，目前無生命無險；據信男子已經出院，女子則仍在醫院接受治療。

▲▼特斯拉離奇「塞進」卡車車底 美國公路局介入徹查。（圖／翻攝自推特「@TheTeslaLife、@charlielangton」）

▲▼特斯拉休旅車整輛「嵌入」半掛式卡車車底，所幸男女送醫後無生命危險。（圖／翻攝自推特「@TheTeslaLife、@charlielangton」）

▲▼特斯拉離奇「塞進」卡車車底 美國公路局介入徹查。（圖／翻攝自推特「@TheTeslaLife、@charlielangton」）

警方周二（16日）表示，本周稍晚會和美國國家高速公路交通安全管理局（NHTSA）人員會面。「NHTSA注意到這次11日在底特律發生的車禍，包括一輛特斯拉和一輛半掛卡車」，該局發出聲明，「我們已經成立一組『車禍特別調查小組』專門調查本起案件。」

事實上，特斯拉不只一次發生這種不尋常的車禍，NHTSA特別成立調查小組，是因為此次和2016年、2019年在佛羅里達發生的車禍情況相似，當時就分別傳出兩起死亡車禍，兩位駕駛在車禍死亡後，均被發現車輛當下開啟的是自動駕駛模式。

不過底特律警局局長勒瓦黎（David LeValley）指出，當前所有線索均指出肇事當時並未開啟自動駕駛模式，代表是由駕駛本人開車，也有部分影像能夠作為證據，顯示在車禍發生前，車輛其實有出現試圖閃避卡車的情形。

NHTSA將與底特律警方和密西根州警合作，卸下特斯拉車上的黑盒子與記憶卡，為後續調查是否是自動駕駛惹禍。

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