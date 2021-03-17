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社會 社會焦點 保障人權

打臉醫美富少母！無照開賓士撞死人　兒未成年瞎扯「學開車」

記者陳俊宏／綜合報導

台中市張姓富少開賓士車撞死23歲彭姓女騎士，張母說，兒子有在學開車。但經實際查證後，富少根本未成年，還不符合資格。對於媒體追問為何未成年還讓小孩開車，張母則避而不答，僅是頻頻道歉，「很抱歉，已經說對不起了，小孩子嚇到了。」

▼張姓富少神隱9天，16日在母親的陪同下現身，但全程不發一語。（圖／記者白珈陽攝）

台中賓士富少和母親。（圖／記者白珈陽攝）

17歲張男是一家醫美診所院長的兒子，張母15日受訪時表示，兒子平常沒有開車，但有在專門的地方練習過了，考試完後馬上要去考駕照。媒體問有去駕訓班了嗎？她回答「對對對」。她也說，小孩當時念書念到很晚，可能要去買宵夜吧。未料，兒子開爸爸的賓士車出門，竟撞死彭女。

但《東森新聞》實際查證，發現富少根本還不符資格，明明未成年怎麼學開車？根據監理所規定，民眾在考取汽車駕照前，必須先申請汽車學習駕照，才可在道路上學習駕車，而申請者必須年滿18歲。

▲▼醫美富少現身殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼張姓富少神隱9天，16日在母親的陪同下現身，但全程不發一語。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼醫美富少現身殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

而張母16日帶著神隱9天的兒子前往殯儀館，被記者問到「孩子還沒有成年，為什麼要讓他開車？」她則避而不答，僅是頻頻道歉，「很抱歉，已經說對不起了，小孩子嚇到了。」富少則是全程不發一語，未說一句道歉。

回顧整起事發經過，富少7日凌晨0時許趁父母熟睡時，無照開賓士車外出買宵夜，途中卻高速衝撞彭女。她當場彈飛，頭部重創陷入昏迷，經送醫搶救9天，仍於15日深夜11時許宣告不治。

▼張姓富少無照開車撞死女騎士。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼醫美富少現身殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▼23歲女騎士被賓士撞飛，經9天搶救仍不治。（圖／記者游瓊華翻攝、記者李忠憲翻攝）

▲▼台中忠明路賓士撞機車，女騎士搶救不治。（圖／記者游瓊華翻攝、記者李忠憲翻攝）

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