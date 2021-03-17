梅根姊預言：哈利夫婦遲早離婚！專訪內容都假的

▲梅根姊姊認為哈利夫婦會離婚。（影／翻攝自YouTube／TMZ）



記者崔子柔／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）及夫人梅根（Meghan Markle）日前接受歐普拉的專訪，在節目中大爆王室宮鬥內幕，引發全球熱議，梅根同父異母的姊姊薩曼莎（Samantha Markle）近日也出面表示，哈利夫婦的專訪內容不可信，更稱他們遲早會離婚收場，除非接受大量輔導。

薩曼莎15日接受八卦網站「TMZ」訪問時表示，「除非他們接受大量的諮詢輔導，願意坦承，並對每個受到傷害的人道歉，否則他們遲早會離婚」，更建議哈利去找個好律師，不然會很難看。

薩曼莎也說，哈利夫婦專訪提到的內容都不可信，不只對皇室成員造成很大的傷害，也打擊了她們的父親湯瑪斯（Thomas Markle），被問及認為梅根該如何修補關係時，薩曼莎說，「她必須公開道歉，我的天啊，要她這麼做就像要從石頭裡擠出血一樣難」。

▲哈利夫婦離開王室，風波不斷。（圖／路透）



哈利王子與梅根日前接受美媒CBS知名脫口秀女王歐普拉專訪，親自揭露王室「宮鬥」秘辛，等於是對外大爆家醜，不僅包含自己與父親查爾斯王儲、兄長威廉王子關係降至冰點；梅根更爆料因自己膚色的關係，遭王室成員冷眼對待，不僅兒子亞契未獲承認與應有頭銜，出生前更被嘲笑「膚色有多黑」，引起全球關注。