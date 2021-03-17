「日省2噸水！」台中草莓農主動停灌溉　霸氣喊：開放弱勢免費摘

▲果農自主停灌溉「每天省2噸水」，免費開放給弱勢民眾採。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中大雅一間人氣草莓園在考量全台面臨缺水危機、中南部地區水情告急，加上旱情會影響草莓生長及收成，決定直接放生「完全停止灌溉」，每日預計可以省下1至2公噸的水資源，而剩下的草莓在未枯萎之前，全數開放給弱勢和低收戶免費摘採。

草莓園果農沈英雄表示，他的果園占地約1分地、種植了約6500株草莓，儘管3月是草莓盛產的季節，在考量目前的缺水情況後，他決定自3月中旬起完全停止灌溉。他說「現在就缺水嘛，所以（能灌溉的）水變少了，沒有水灌溉，植物就不漂亮」。

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▲若草莓園不再灌溉植栽，估計每天能夠節省大約1至2公噸的水資源。（圖／東森新聞）

沈英雄說，除了放棄灌溉外，剩下的草莓在未枯萎之前，將全數開放給弱勢和低收戶免費摘採，「已經尾聲了，送給弱勢摘採，可能平時他們也無法，嘗試這些活動」、「只要自備小剪刀還有紙箱過來裝，剪多少都免費，我們不會限制他們剪多少。」

他感嘆，自己2020年底第一次學種草莓，光是買植栽就花了大把成本，沒想到會碰上難得一見的乾旱災情，乾脆開放做公益。他指稱，若草莓園不再灌溉植栽，估計每天能夠節省大約1至2公噸的水資源，現在只希望草莓爛掉前能全部送出。

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