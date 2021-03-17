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一揭股價漲跌幅度大原因！　存股達人：多為「這個」心理因素作祟

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲股市中沒有完美的交易。（圖／pixabay）

文／孫悟天、孫太

股市中沒有完美交易

在股票市場中有一個效率市場假說（Efficient Market Hypothesis，縮寫EMH），很多投資新手可能對這個詞彙感到陌生，或是投資股票這麼久，只聽過集中市場、上市、上櫃、興櫃、期貨市場，卻沒有聽過效率市場？沒關係，讓我們解釋給你聽。

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效率市場假說是一個經濟學說，由尤金．法馬（Eugene Fama）於1970年深化後提出，當中定義是指：在證券市場中，如果價格能完全反映所有可以獲得的訊息，這樣的市場我們稱為效率市場。

簡單來說，假設在股票市場中每個人都是非常理性又睿智的投資人，且每家公司的資訊都很透明，可以沒有時間差地傳遞給每一位投資人，投資人在得到這些公司資訊後，不論訊息好壞，都能依相關訊息理智、明確地判斷出這家公司股價應該呈現的價格，並適當地進行買賣，讓股價快速又有效率地到達這個價位，就是效率市場假說。

以生活化的方式來舉例，假設今天有一家製作鞋子的公司，業績是年盈餘20億元、股價20元，突然間因為慢跑運動盛行，世界各國湧入許多慢跑鞋的訂單，加上新聞不斷播報各種慢跑活動的消息，慢跑鞋需求有越來越熱的感覺，投資人也都明確知道這家公司的年盈餘上看40億元，所以大量買進該公司股票，最後讓股價快速上升到40元。

在效率市場中市場價格
即代表商品的實質價值

接下來很長一段時間，這家公司的股價一直維持在40元附近，但突然暴發這家公司使用黑心材料，鞋子容易斷裂，把劣質品以高價賣出，造成品牌形象不佳，投資人推估這家公司的訂單會大幅減少，年盈餘應該只有10億元，因此大量賣出股票，讓股價快速滑落到10元，且大家一致認同這是合理價位，這樣的方式就稱為效率市場。

國外股市不見得像台灣股市一樣有漲跌幅限制，因此更容易產生效率市場效應，也就是一旦出現任何資訊，股價會立刻反映到應有價位且過程十分迅速。

再幫你整理一下，什麼是效率市場該有的表現呢？股票市場有很多人參與，而且每一位投資人會透過相同的管道取得相同資訊，此外，這群人都非常聰明、客觀、積極，因此會蒐集很多相關資訊，並客觀分析這些資訊代表的結果，由於這些人的共同努力，資訊會充分且即時反映在股票的價格上。

在這種情況下，如果市場出現太便宜的價格，大家就會立即買進這些便宜的資產，讓股價迅速漲到應有價位；相對的，如果市場出現太昂貴的價格，大家會立即拋售這些高價資產，讓股價快速滑落至應有價位，因此價格和資產價值的關係具備公平性。

簡單來說，在效率市場中，市場價格就代表商品的實質價值，效率市場假說想表達的是：沒有人可以長期打敗大盤，因為商品價格會與其價值「立即」掛勾，因此「目前的股價」就是這檔股票公司的「價值」所在，在價格公平原則下，幾乎沒有人可以找到價格和價值間的價差，進而藉由交易獲利。

股市並非都處於效率市場
25%的時間是非效率市場

效率市場假說的內容看似完美，也十分有道理，但卻過於美好，年長一輩的人常說，太過美好的事物都不可能存在！股市交易真的是如此美好嗎？在效率市場中，投資人會對資產價格快速反應，並且達到共識，但現實股票市場真的是這樣嗎？以下用宏達電（2498）做為例子，來看看市場的真實反應。

2010年2月宏達電股價在300元，2011年4月宏達電股價漲到1,300元的高點，2012年10月宏達電股價卻跌到211元，如果1,300元和211元這兩個狀態都符合效率市場假說，也就是投資人在這兩個時間點所看到的價格，就是宏達電這家公司的價值，那這裡一定有哪個環節出了問題！因為1年2個月的時間，這間公司的股價就從300元增漲了4倍到達1,300元，而又過了1年6個月的時間，股價不但少了1,000元，剩下的300元還打了7折。

如果2011年4月時，投資人是很謹慎、客觀且快速地分析出這家公司該有的「價值」，並且讓股票的「價格」快速漲到1,300元這個價值，怎麼可能在短短的1年半，又評估這家公司的「價值」突然從1,300元變成211元呢？其中最大的一個因素可能是評估「過於樂觀」，而「過於樂觀」就是一種心理因素。

我們認為，效率市場假說是一個完美的交易狀態，但是在現實生活中，並非時時存在，正確來說，只有存在75%的時間內，而股市中剩下的25%時間則處在「非效率市場」狀態中。

★本文經金尉出版社授權，摘自《存股致勝心理學》。

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