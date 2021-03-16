李戡爆劍橋求學經驗：中國「動員學生」與香港遊行較勁　非常難看

▲李敖兒子李戡指出在劍橋求學經驗，中國經常動員學生參與遊行，與香港遊行互別苗頭。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

李敖的兒子李戡登上英國媒體BBC中文版，他在BBC專訪中再度強調受父親影響，支持兩岸統一的理想不變，但是經歷過多次共產黨不講信用的案例，已經無法讓他說服台灣人，並且還爆料在劍橋求學期間的經驗，中國會在當地動員學生，或其他可動員的人士，與香港遊行互別苗頭。

根據BBC報導提問指出 「在大陸的時候看中國，和你後來去美國、去英國讀書時看中國有什麼區別嗎？」

李戡表示，很多東西搞不懂，比如當時不懂什麼是黨委，院黨委書記跟院長到底是什麼關係，什麼是共青團，按照行政級別排序，校團委書記對應什麼樣的級別……「在北京這四年幫助我對大陸有一些更清晰的了解，這方面我投入的研究非常多」。

李戡接著說，到英國時才發現中國那套「官僚主義」到了國外更是觸目驚心， 比如「中國學聯」，2019年底他們組織中國學生上街遊行，和香港人組織的遊行互別苗頭，但劍橋的中國學生根本不想參加，所以就從其他地方動員人來湊場面，「非常難看」，這種打腫臉充胖子的案例更是多不勝數，還有很多大使館出錢辦的座談會。

李戡強調， 中國這套做法出了非常嚴重的問題，統戰到最後，「完全在撒錢做業績」，至少從他的立場來講，覺得這非常不對，「我希望中國可以真的強大，它的強大不是靠著錢去收買人心來的，而是大家會真正發自內心地尊重、喜歡這麼一個國家」。

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