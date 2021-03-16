　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李戡爆劍橋求學經驗：中國「動員學生」與香港遊行較勁　非常難看

▲▼李敖大師仙逝，家屬及院方在台北榮總召開說明會。李敖兒子李戡。（圖／記者李毓康攝）

▲李敖兒子李戡指出在劍橋求學經驗，中國經常動員學生參與遊行，與香港遊行互別苗頭。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

李敖的兒子李戡登上英國媒體BBC中文版，他在BBC專訪中再度強調受父親影響，支持兩岸統一的理想不變，但是經歷過多次共產黨不講信用的案例，已經無法讓他說服台灣人，並且還爆料在劍橋求學期間的經驗，中國會在當地動員學生，或其他可動員的人士，與香港遊行互別苗頭。

根據BBC報導提問指出 「在大陸的時候看中國，和你後來去美國、去英國讀書時看中國有什麼區別嗎？」

李戡表示，很多東西搞不懂，比如當時不懂什麼是黨委，院黨委書記跟院長到底是什麼關係，什麼是共青團，按照行政級別排序，校團委書記對應什麼樣的級別……「在北京這四年幫助我對大陸有一些更清晰的了解，這方面我投入的研究非常多」。

李戡接著說，到英國時才發現中國那套「官僚主義」到了國外更是觸目驚心， 比如「中國學聯」，2019年底他們組織中國學生上街遊行，和香港人組織的遊行互別苗頭，但劍橋的中國學生根本不想參加，所以就從其他地方動員人來湊場面，「非常難看」，這種打腫臉充胖子的案例更是多不勝數，還有很多大使館出錢辦的座談會。

李戡強調， 中國這套做法出了非常嚴重的問題，統戰到最後，「完全在撒錢做業績」，至少從他的立場來講，覺得這非常不對，「我希望中國可以真的強大，它的強大不是靠著錢去收買人心來的，而是大家會真正發自內心地尊重、喜歡這麼一個國家」。

►限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！3490元→2799元

ET快訊
壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」　他揪團免費吃
遊覽車撞山6死！他每次都跟團　這次「1原因」待在家逃一劫
快訊／遊覽車撞山壁再增1死！　累計6人死亡
蘋果快閃回饋又來了　流血價現省5000
人間煉獄畫面曝！遊覽車撞山壁5死　乘客甩進水溝…滿頭血躺一排

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

山羊吃掉蒙古國7成草原！　「羊絨大國」吹出特大沙塵暴

菲利普親王出院了！高齡99歲「心臟手術」　住院28天歷年最久

李戡爆劍橋求學經驗：中國「動員學生」與香港遊行較勁　非常難看

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

山羊吃掉蒙古國7成草原！　「羊絨大國」吹出特大沙塵暴

菲利普親王出院了！高齡99歲「心臟手術」　住院28天歷年最久

李戡爆劍橋求學經驗：中國「動員學生」與香港遊行較勁　非常難看

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

快訊／遊覽車撞山壁6死　女里長「自責爆哭」跪死者家屬

遊覽車撞山壁6死！駕駛滿臉血喊：完全踩不到煞車　現場自責淚崩

3打席都攻第1球！郭阜林敲2分砲　獅5局4比2超前猿

「媳婦流產」婆婆狂逼看診！她淚崩求救...醫見狀「狂讚解圍」

高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光

壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額

三浦春馬離世不到1年…佐藤健約滿離開經紀公司！ONE OK ROCK也走了

拒戴口罩！他嗆郵局經理「不認識劉建國？」　立委冷回：不是我朋友

入選2021年期待K-POP藝人　VERIVERY六缺一：會加倍奉還

帛琉首發團4／2和總統一起飛　來回「自費1萬」採檢費！

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

川普不屑台？　冷回：我們做不了

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

澳洲鼠患！飲用水塔驚見「12隻破碎鼠屍」

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

「獨生子」驗DNA驚曝手足多達30人

韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！

更多熱門

相關新聞

李戡登上BBC：支持統一理想未變　已無法說服台灣人

李戡登上BBC：支持統一理想未變　已無法說服台灣人

李敖的兒子李戡登上英國媒體BBC中文版，他在BBC專訪中再度強調受父親影響，支持兩岸統一的理想不變，也是台灣為數不多的統派年輕人，但是由於自己親身體會過共產黨不講信用的案例，也讓他無法再說服台灣人，相信中國當局會信守承諾。

月經來3年！BBC女主持「植避孕棒」後果曝

月經來3年！BBC女主持「植避孕棒」後果曝

鳳梨風波　陸媒：統一不用解放軍

鳳梨風波　陸媒：統一不用解放軍

「兩岸必統一？」　陸委會：台灣民意不接受

「兩岸必統一？」　陸委會：台灣民意不接受

她亂入BBC直播爆紅　4年後驚人近況曝

她亂入BBC直播爆紅　4年後驚人近況曝

關鍵字：

李戡BBC統一李敖劍橋

讀者迴響

熱門新聞

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

遊覽車撞山壁釀「5死10重傷」 　舊蘇花留超長剎車痕

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面