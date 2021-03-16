　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

▲▼李敖大師仙逝，家屬及院方在台北榮總召開說明會。李敖兒子李戡。（圖／記者李毓康攝）

▲李敖兒子李戡登上BBC中文版，強調支持統一的理想不變，但是已經無法說服台灣人。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

李敖的兒子李戡登上英國媒體BBC中文版，他在BBC專訪中再度強調受父親影響，支持兩岸統一的理想不變，也是台灣為數不多的統派年輕人，但是由於自己親身體會過共產黨不講信用的案例，也讓他無法再說服台灣人，相信中國當局會信守承諾。

根據BBC報導，李戡表示，他的父親李敖的潛意識與記憶一直都是在1945年前，小時候就看到日本人在他面前耀武耀威，所以他對共產黨有這麼大的包容跟好感，就是因為他覺得再怎麼樣，共產黨把中國帶領走向強大，至少再也不會發生日本人在中國土地上耀國揚威的事情。

李戡說，李敖的著作在大陸多次遭受打壓，他的很多言論被大陸官方有意地斷章取義，大致上就是少談「自由主義」的部分，多談「國家統一」的部分，「我爸的言論是被扭曲的，很多人只看到片段的李敖，還有很多冒牌文章用他的名字去流傳。官方不去管，真的文章不讓出，假的文章被縱容，微博微信滿天飛，造成我爸的名譽很容易被人給曲解，讓他變成出氣筒」。

李戡提到，從他自己的案例，他發現共產黨很多時候是不講信用的，他問過很多深藍的外省人，包括台灣那些統派團體，包括大陸人，他們全部啞口無言。

李戡說，「我爸走的時候，國台辦的人親口承諾會盡全力加速圖書的出版，連這麼簡單的一個要求，他們三年來都可以跳票、用盡各種理由去推脫。一個往生者的書都可以嚴防死守、輕諾寡信成這樣，你讓我怎麼相信我今天支持統一了以後，萬一真的統一了，共產黨會遵守承諾？我真的不相信。我說我不相信，你們相信嗎？這些藍的都啞口無言」。

李戡感嘆，「我沒法說服今天的台灣人或者台灣年輕朋友說，你們應該相信共產黨，他們已經不一樣了，會守信用，會遵守承諾，我做不到講不出來。因為我自己的案例，我都知道他們不講信用。然後他們會跟你講出一套理由，說他們沒有背棄承諾，是因為你這個不對，你那個不對，所以我們才需要改變。我過去對他們這種詭辯可能還會有一點相信，但是至少通過這個案例我100%不相信。就是說很多情況下，我覺得問題都出在共產黨，不是出在被它指控的人身上」。

李戡強調，「我覺得我的轉變在於，我認清了理想跟現實是有差距的。我並沒有背棄這個理想，我的改變在於看清了很多時候追求理想，現實中碰到了很多阻力是沒辦法改變的」。

ET快訊
遊覽車猛撞山壁5死　受傷乘客「還原驚悚過程」
快訊／不敵病魔！壽山動物園「紙片獅」小巴病逝
快訊／最新傷亡名單曝！遊覽車撞山壁5死10重傷
快訊／遊覽車撞山壁「45人全送醫」5死　里民活動回程舊蘇花遇
42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死　旅行社老闆趕抵現場
遊覽車猛撞山壁5死　「有2違規紀錄」2018年才出廠
快訊／遊覽車撞山壁5死！ 　現場慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

多國收中使館「打疫苗送簽證」優待　NHK曝背後動機

外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

金與正重砲猛轟！美日「硬起來」推動北韓去核...坦承被已讀不回

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

多國收中使館「打疫苗送簽證」優待　NHK曝背後動機

外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

金與正重砲猛轟！美日「硬起來」推動北韓去核...坦承被已讀不回

通緝犯情侶檔租屋藏匿　1人發病死亡露餡！她出借身分證下場曝

130人新北里民團包3車玩花蓮　返程猛撞蘇花山壁「1車全送醫5死」

快訊／41歲聲優天后水樹奈奈生了！　寶寶提早來報到…一抱娃哭了

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

桃猿一軍牛棚4左投　曾總：以前一位難求

錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

每天要抱1小時！　大隻鵝寶「笑眼貼肩」討抱萌暈網：真正的鵝子

快訊／不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

川普不屑台？　冷回：我們做不了

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

澳洲鼠患！飲用水塔驚見「12隻破碎鼠屍」

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

三寶撞噴婦人險翻車！「隻手撐地絕技」畫面曝

梵蒂岡對同性結合表態：神不祝福罪惡

更多熱門

相關新聞

月經來3年！BBC女主持「植避孕棒」後果曝

月經來3年！BBC女主持「植避孕棒」後果曝

英國BBC主持人克爾頓（Ellie Colton）最近在網路上自曝自己因為採用了不當的避孕方法，而導致3年來月經不曾停止的經驗，勸勉女孩們在遇到婦科問題時一定要特別小心。

鳳梨風波　陸媒：統一不用解放軍

鳳梨風波　陸媒：統一不用解放軍

「兩岸必統一？」　陸委會：台灣民意不接受

「兩岸必統一？」　陸委會：台灣民意不接受

她亂入BBC直播爆紅　4年後驚人近況曝

她亂入BBC直播爆紅　4年後驚人近況曝

一夕失去全家！他311和妻吵架成訣別

一夕失去全家！他311和妻吵架成訣別

關鍵字：

李戡BBC統一李敖

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面