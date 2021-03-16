李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

▲李敖兒子李戡登上BBC中文版，強調支持統一的理想不變，但是已經無法說服台灣人。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

李敖的兒子李戡登上英國媒體BBC中文版，他在BBC專訪中再度強調受父親影響，支持兩岸統一的理想不變，也是台灣為數不多的統派年輕人，但是由於自己親身體會過共產黨不講信用的案例，也讓他無法再說服台灣人，相信中國當局會信守承諾。

根據BBC報導，李戡表示，他的父親李敖的潛意識與記憶一直都是在1945年前，小時候就看到日本人在他面前耀武耀威，所以他對共產黨有這麼大的包容跟好感，就是因為他覺得再怎麼樣，共產黨把中國帶領走向強大，至少再也不會發生日本人在中國土地上耀國揚威的事情。

李戡說，李敖的著作在大陸多次遭受打壓，他的很多言論被大陸官方有意地斷章取義，大致上就是少談「自由主義」的部分，多談「國家統一」的部分，「我爸的言論是被扭曲的，很多人只看到片段的李敖，還有很多冒牌文章用他的名字去流傳。官方不去管，真的文章不讓出，假的文章被縱容，微博微信滿天飛，造成我爸的名譽很容易被人給曲解，讓他變成出氣筒」。

李戡提到，從他自己的案例，他發現共產黨很多時候是不講信用的，他問過很多深藍的外省人，包括台灣那些統派團體，包括大陸人，他們全部啞口無言。

李戡說，「我爸走的時候，國台辦的人親口承諾會盡全力加速圖書的出版，連這麼簡單的一個要求，他們三年來都可以跳票、用盡各種理由去推脫。一個往生者的書都可以嚴防死守、輕諾寡信成這樣，你讓我怎麼相信我今天支持統一了以後，萬一真的統一了，共產黨會遵守承諾？我真的不相信。我說我不相信，你們相信嗎？這些藍的都啞口無言」。

李戡感嘆，「我沒法說服今天的台灣人或者台灣年輕朋友說，你們應該相信共產黨，他們已經不一樣了，會守信用，會遵守承諾，我做不到講不出來。因為我自己的案例，我都知道他們不講信用。然後他們會跟你講出一套理由，說他們沒有背棄承諾，是因為你這個不對，你那個不對，所以我們才需要改變。我過去對他們這種詭辯可能還會有一點相信，但是至少通過這個案例我100%不相信。就是說很多情況下，我覺得問題都出在共產黨，不是出在被它指控的人身上」。

李戡強調，「我覺得我的轉變在於，我認清了理想跟現實是有差距的。我並沒有背棄這個理想，我的改變在於看清了很多時候追求理想，現實中碰到了很多阻力是沒辦法改變的」。