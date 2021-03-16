月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

▲英國BBC主持人克爾頓因為在體內植入了避孕棒而導致3年來長期受月經困擾。（組圖／取自免費圖庫Pexels、翻攝自推特／@Novustory）

記者葉睿涵／編譯

英國BBC主持人克爾頓（Ellie Colton）最近在網路上自曝自己因為採用了不當的避孕方法，而導致3年來月經不曾停止的經驗，勸勉女孩們在遇到婦科問題時一定要特別小心。

據《都市日報》報導，克爾頓自11歲起就一直飽受痛經的折磨，因此她從小就一直在服用避孕藥來調節出血量和減輕經痛。不過，長期服用避孕藥讓她的情緒很不穩定，經常感到抑鬱，與父母的關係也非常差。

於是她在16歲嘗試在體內植入避孕棒，這樣避孕棒就能在她的體內一直分泌黃體素，進而減輕她痛經的困擾。醫生告訴她，植入避孕棒的另一個好處是她可以不再擔心懷孕的風險，因為植入式避孕棒的避孕效果超過99%。克爾頓事後表示，她的人生也因此被毀掉了99%。

'When my period ended, it was the biggest relief I’d felt in all my life. But at the same time, I was living in total fear of what the next one would be like.'



Ellie Colton writes for @MetroUK https://t.co/HPSIv8XAKe — Platform by Metro.co.uk (@MetroOpinion) March 15, 2021

在植入避孕棒的前幾年，克爾頓完全沒有任何不適感。3年後，因為舊的避孕棒已無法再使用了，於是19歲的克爾頓決定放入一支新的避孕棒，卻沒想到這是她噩夢的開始。更換了新的植入式避孕棒後，克爾頓的第一次經期就非常不順，在沒有改變飲食習慣和生活方式的情況下，她感到十分痛苦，而且出血量也比以前多了很多。

她的生理期持續了86天，讓她一直覺得自己很髒，還經常伴隨著痛苦的感覺，卵巢、腹部經常會有刺痛、觸電和瘙癢的不適感，而且長期失血也讓她一直貧血，還影響了她的主持工作。除此之外，她與男友的親密關係也受到了很大的影響。

▲持續不斷的出血讓克爾頓飽受精神與肉體折磨。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

86天後，月經終於結束，正當克爾頓以為噩夢終結時，月經在3週後再次報到，讓她苦不堪言。她向婦科醫生求助，並表示，這一定是她體內的避孕棒在作怪，但沒有任何醫生相信她。持續不斷的經期維持了2年後，她實在忍無可忍，只好要求醫生給她開一種可以控制出血量的避孕藥。

今年1月，克爾頓終於將體內的避孕棒成功取出，月經竟也神奇地恢復正常，每個月的出血天數控制在7天左右，讓她直呼謝天謝地。她表示，這種沉重、漫長而讓人飽受折磨的經期非常可怕，也希望所有女性在面臨婦科問題時一定要特別小心，並向婦科醫生求助。

聽Podcast掌握國際局勢

珠光粉色超美！「玫瑰粉」大同電鍋特價2799元