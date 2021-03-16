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命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

▲▼ 惡魔男在幼子面前虐殺親媽。（圖／Humberside Police）

▲ 卡爾德拉意圖殺害女友的媽媽。（圖／Humberside Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國亨伯賽德郡去年發生一起駭人案件，一名年輕男子差點被女友母親鎖在門外，情緒失控暴怒，竟在自己2名年幼的孩子面前意圖殘殺對方，不僅張嘴狠咬她的腿部、拿刀直捅背部，甚至命令他飼養的羅威那犬咬死她，還波及無辜路人，日前被判6年9個月徒刑。

綜合英媒15日報導，現年25歲的卡爾德拉（McCauley Caldeira）和女友糾纏7年，二人並未同住，育有二名年幼的孩子。他去年8月26日到女友位於赫爾的家中住了幾天，當晚到隔天上午的行動都相當詭異。

隔天午餐時間，卡爾德拉不停向女友要求更多食物，宣稱自己「餓了好幾天」，要了一杯奶昔，接著指責女友試圖毒死他。當晚女友母親來拜訪，卡爾德拉前去應門時態度友善。不久後當女友、女友母親和二個孩子都在廚房時，卡爾德拉突然衝到屋外，在泥土上打滾，一面喊著「我愛自然和地球」。

孩子們的祖母察覺情況不對，試圖鎖門，但卡爾德拉設法進屋，情緒失控地大吼，「這是我的房子！我的孩子！」接著把門鎖上。他撲向這名婦女，將她推倒在地，接著用力咬住她的右腿，再抓起一把15公分長的刀，從背後狠狠捅下，待她轉過身又在胸口補了一刀，接著大聲命令他的羅威那犬咬死她，這隻狗於是咬住她的左臂。這名婦女事後提到，她看到孩子們崩潰大哭。

當卡爾德拉手中的刀被女友奮力奪過，他從後門步出屋外，被鎖在外面。一名15歲少年此時從屋外路過，卡爾德拉竟對著羅威那犬喊道，「這就是你要找的人，捉住他！」導致少年左臂無辜被咬，還被卡爾德拉痛毆臉部。

孩子們的祖母當時因穿著很厚的外套，所幸傷口不深。而卡爾德拉案發後很快被捕，審訊時竟稱自己看完前重量級拳王泰森（Mike Tyson）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）相關影片後突然「思想被打開」，才會犯案，但否認吸毒，15日被判6年9個月徒刑。

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