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山羊吃掉蒙古國7成草原！　「羊絨大國」吹出特大沙塵暴

▲▼內蒙古草原風光。（圖／記者譚志東攝）

▲蒙古草原面臨嚴重沙漠化的威脅。（本報資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

蒙古國14日颳起近10年來最強沙塵暴，除造成10人死亡之外，也造成中國華北地區與韓國黃沙漫天。事實上，蒙古國近年來飽受沙塵暴侵襲，主要原因是飼養2700萬頭產羊絨的山羊，導致7成草原已被破壞，「拚經濟」的代價是大自然無情的反撲。

據了解，蒙古國過去高達8成國土被草原覆蓋，但目前約有7成的草原遭到破壞，開礦、氣候變化都被視為破壞因素之一，但導致草場退化的主因是過度放牧，在300万人口中，有一半以上的人生活在草原上，幾乎每家都有200~500頭牛羊，所以畜牧業是蒙古國傳統的經濟重點，國民的基礎產業，佔國民生產總值高達2成。

由於蒙古國是全球第二大羊絨生產國年產量約9400噸，出口的羊絨大部分為原料羊絨，供應量約佔全球的三分之一，也是蒙古國除了銅和金之外的第三大出口商品。據蒙古國羊絨羊毛協會的數據，每年羊絨出口能帶來2.5億美元的收入，為7000人提供工作。

國際貨幣基金組織（IMF）統計顯示，從1990年到2020年間，蒙古國國內的牲畜數量增長3倍，從超過2000萬頭增至近7000萬頭，遠超過草地能夠承受的能力。IMF報告指出，畜牧業占該國內農業生產的90%，但是嚴重過度放牧，加上氣候變化，加劇了草原退化，同時也導致飼料短缺。美國俄勒岡州立大學2013年的一項研究顯示，蒙古國草原退化有80%都是過度放牧所致。

▲▼內蒙古草原風光。（圖／記者譚志東攝）

過去蒙古在社會主義時期，政府對於牲畜數量進行嚴格規定，1990年蘇聯解體進入到資本社會後，隨著經濟的自由化，牲畜數量也開始暴漲，估計有3100萬綿羊、2700萬頭產羊絨的山羊。和綿羊不同的是，山羊吃草時會連同草根一起吃掉，更增加了草原自我恢復的困難度。

IMF報告指出，過度放牧導致草原退化已經引發兩個連鎖效應，無法放牧的牧民大量湧入首都烏蘭巴托，居住在棚屋區，而棚屋區冬季燒炭引發嚴重空氣污染。其次則是沙塵暴，草原退化導致的沙塵暴侵襲蒙古國本身，還擴散到中國、日本、韓國等東亞國家。

不僅如此，聯合國發展項目也顯示，過去70年來，蒙古國是受氣候變遷影響最嚴重的國家之一，溫度上漲超過攝氏2度，高於全球平均水平。《科學》雜誌指出，加上夏季大氣波容易在蒙古國周圍形成高壓脊，持續數週引發熱浪，若不採取改善措施，蒙古國的半乾旱高原很快將變成，如同美國西南部的貧瘠地貌。

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