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3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

▲鬼,陰神,妖魔,鬼魂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾轟動日本社會的「死神丈夫」，先後有3任妻子相繼死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

根據日本《現代商業》周刊報導，1948年11月17日被封為「死神丈夫」的男子首度出現在報紙上，當時《朝日新聞》指出，東京都警方正在追緝23歲的村田正治（化名），因為多名與他關係密切的親人相繼死亡，而村田卻在此後離奇失蹤，懷疑是他痛下殺手，但這些人的死因卻毫無可疑之處，警方只能將他無罪釋放。

村田正治的第一任妻子1945年8月因肺炎死亡，當時她才24歲，村田3個月後又與元配的妹妹再婚，沒想到第二任妻子1年多後也和姐姐一樣病逝。此後，村田離鄉進入東京，又萌生結婚的念頭，便在婚友社介紹之下，於1947年與第三任妻子結婚，不到1年時間，第三任妻子竟在1948年5月難產而亡，不僅腹中的胎兒也沒保住，連岳父也在不久後因胃癌離世。

▲▼恐怖,詛咒,靈異,女鬼,鬼魂,撞鬼,驚悚（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲村田的3任妻子接連死亡，連岳父也因胃癌病逝。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

短短7年之內，村田正治的3任愛妻、1位岳父與1個尚未出生的孩子，竟就這樣接連死亡，他也因此被媒體封為「死神丈夫」，但就在新聞刊出的當天下午，村田本人來到警局自首並氣憤表示，報導內容完全不是事實，他沒有做出虧心事，只要問醫生就能明白死亡的親人都是病死，而非事故死，自己則是相當清白，「我就是運不好而已。」

然而，「死神丈夫」的新聞引起社會極大關注，村田曾變賣第三任妻子家產後再婚的事也被挖出來。村田對此解釋，這並非出於邪念，而是亡妻的岳父當時也跟著去世，遺屬就只剩下自己了，當然只能賣掉。警方還找到村田匿名提交的法律諮詢信，向律師請教「沒有親戚的新婚妻子與岳父相繼死亡，財產該如何處理」的具體煩惱，意即村田並沒有想透過不正當手段獲取遺產。

▲▼驚悚,恐怖,靈異,鬼,手印,人影,影子（圖／視覺中國CFP）

▲村田正治身邊的熟人都認為，他不可能會是殺人兇手。（示意圖／視覺中國CFP）

更奇怪的是，當局向村田正治身邊的其他人進行調查訪問，卻沒有半個人對他做出負面評價。包含認識村田的熟人、第三任妻子分娩的主刀醫師，以及負責調查村田情況的警局搜查科長都說，「他看起來完全不像會犯下殺人罪行的人。」雖然村田後來與第四任妻子離婚，但她也作證稱，村田是非常老實溫順的人。

報導指出，當時在報導中公布村田已經與第四任妻子離婚，並打算與其他女性相親的消息之後，許多參加婚友社的女性都因為不想成為「死神丈夫」的第五任妻子而紛紛中斷了相親活動。另外，村田還被媒體爆料，在第三任妻子病死前幾天曾經買過殺蟲劑，自己也因為誤食藥劑引發腹瀉，報導也因此猜測可能是村田對妻子懷恨在心，才狠心殺害妻子。

報導提到，村田遭到拘留約2周之後的11月29日，即使警方仍然對案件感到懷疑，但再怎麼查也查不出明確證據，再加上所有病死證明文件都歷歷在目，最終只能判定無他殺嫌疑，將村田正治釋放。據說，一名警察詢問村田出獄後要何去何從，當時村田流露出落寞的神情表示，「我好像真的被死神纏住了，剩下的人生就用來弔唁亡妻們的靈魂吧…」

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