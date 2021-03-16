美日對「台海和平」取得共識！憂中國海警法引衝突　日：無法接受

▲美日16日在東京舉行2+2會談，由左至右依序為奧斯丁、布林肯、茂木敏充、岸信夫。（圖／路透社）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日本防衛大臣岸信夫今天和美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談。岸信夫會後表示，雙方有共識台灣海峽的安定與和平相當重要，且同樣對造成緊張的中國海警法抱持疑慮。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）15日搭乘專機抵達日本；今天下午美日外交與國防首長分別舉行雙邊會談後，布林肯和奧斯汀預定與日本外相茂木敏充和岸信夫舉行「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）。

日本放送協會（NHK）報導，2加2會談之前，奧斯汀約在中午12時30分抵達防衛省，下午1時起與岸信夫進行雙邊會談，會談時間約1小時30分鐘。

▲美日兩國16日於東京舉行2+2雙邊會談。（圖／路透社）

岸信夫在會談一開始說，奧斯汀首次出訪選擇訪問日本，傳達了日美同盟關係堅實這個強力的訊息，今天會中將討論中國在東海和南海的各種動向與區域形勢，以及日美兩國應致力於增強嚇阻和因應能力的具體計畫。

報導指出，會中雙方也針對中國實施允許對外國船隻動武的「海警法」，以及駐沖繩美軍的普天間基地將遷移至名護市邊野古地區等議題交換意見，並確認將推動日本自衛隊與美軍進行共同訓練。

岸信夫會後受訪時說，他在會中表達，中國的海警法與國際法相衝突，造成東海與南海區域緊張，日本無法接受，奧斯丁也同樣對海警法表達深刻的疑慮。

岸信夫還指出，對於台灣海峽和平與安定的重要性，雙方也有所共識。

▲美日雙方在台灣海峽和平安定的重要性上達成共識。（圖／路透社）

他說，對於中國違反既有國際法的行動，是日美同盟與國際社會的課題，會中雙方同意，國防單位要討論應採取的因應措施。日本會用各種方式保護領土，會中也再次確認美國對日本防衛的承諾不變。

此外，雙方也同意，要加強在宇宙與網路等新領域的防衛合作。

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