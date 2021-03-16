　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子32歲伊莉莎白(Elizabeth Sullivan)失蹤長達2年，警方雖然懷疑她早已遇害但一直苦無證據，直到後來在聖地牙哥灣(San Diego Bay)找到腐爛遺體，調查發現凶嫌竟然是她的36歲丈夫馬修(Matthew Sullivan)，對方多年來偷偷將遺體藏在冰箱，完美隱藏了自己犯行。

受害人伊莉莎白2014年10月13日突然失蹤，然而丈夫馬修卻沒有報案，反而是她的朋友發現後報警，警方2016年10月在聖地牙哥灣尋獲她的遺體，然而遺體已經腐爛分解，調查人員又再花了一周時間確認身分，並在她家地毯下找到血跡，在閣樓上尋獲一把染血的刀。

涉嫌重大的馬修，於2018年1月31日被捕，然而他辯稱妻子有吸毒問題，時常突然離家並睡在公園裡，且還有自殘的習慣，地毯下的血跡，就是對方割傷自己所留下，刀子可能也是對方藏在閣樓上的。

檢察官指控，被告早在案發1個多月前發現死者的婚外情，便一直在計畫如何犯案，「犯罪現場就在死者房間，凶器則被藏在閣樓上」，事後為了避免事跡敗露，他除了用清潔劑消除證據，還特地將遺體藏在冰箱中長達2年。

法院本月12日宣判馬修二級謀殺罪成，主審法官哈魯圖尼安(Albert Harutunian)表示，「陪審團裁決和相關證據，清楚顯示他殘酷殺害妻子後，還能有條不紊地清理犯罪現場，並隱藏遺體多年，他幾乎成功了，但是將遺體丟棄在海灣卻失敗」，判處他16年刑期。

▼男子將妻子屍體藏冰箱2年，完美隱藏犯行。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼冰箱,冷藏。（圖／達志影像／示意圖）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
遊覽車猛撞山壁5死　受傷乘客「還原驚悚過程」
快訊／不敵病魔！壽山動物園「紙片獅」小巴病逝
快訊／最新傷亡名單曝！遊覽車撞山壁5死10重傷
快訊／遊覽車撞山壁「45人全送醫」5死　里民活動回程舊蘇花遇
42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死　旅行社老闆趕抵現場
遊覽車猛撞山壁5死　「有2違規紀錄」2018年才出廠
快訊／遊覽車撞山壁5死！ 　現場慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大膽男鏡頭前玩弄巨蟒！　蛇牙往臉部狠咬「眼球差點被挖出來」

女子突然跪在地上不動！　貨車司機冷血開車撞倒「輾壓在輪下」

房間好多蒼蠅又臭！剪開床墊發現死老鼠　她崩潰：每天都睡在上面

母子開車突然遭「小飛機撞上」　整條街瞬間被火吞噬機上2人身亡　

遲到1小時沒來上班！ 同事去他家「目睹可怕景象」意外救3條命

惡同事把壓縮機噴嘴塞直腸　16歲男「內臟被灌爆」痛苦2天慘死

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

多國收中使館「打疫苗送簽證」優待　NHK曝背後動機

外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

金與正重砲猛轟！美日「硬起來」推動北韓去核...坦承被已讀不回

通緝犯情侶檔租屋藏匿　1人發病死亡露餡！她出借身分證下場曝

130人新北里民團包3車玩花蓮　返程猛撞蘇花山壁「1車全送醫5死」

快訊／41歲聲優天后水樹奈奈生了！　寶寶提早來報到…一抱娃哭了

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

桃猿一軍牛棚4左投　曾總：以前一位難求

錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

每天要抱1小時！　大隻鵝寶「笑眼貼肩」討抱萌暈網：真正的鵝子

快訊／不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

川普不屑台？　冷回：我們做不了

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

澳洲鼠患！飲用水塔驚見「12隻破碎鼠屍」

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

三寶撞噴婦人險翻車！「隻手撐地絕技」畫面曝

梵蒂岡對同性結合表態：神不祝福罪惡

更多熱門

相關新聞

金與正重砲猛轟！美日「硬起來」

金與正重砲猛轟！美日「硬起來」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在東京與日本外務大臣茂木敏充舉行雙邊會談時表示，美國會繼續跟盟邦合作，以推動北韓非核化。他也說，民主價值在中國等地受到威脅。

美日對「台海和平」重要性取得共識！

美日對「台海和平」重要性取得共識！

美日2+2會談登場！中國影響力成焦點

美日2+2會談登場！中國影響力成焦點

人妻與小王激戰　還要兒子叫他爸

人妻與小王激戰　還要兒子叫他爸

2歲童機上遺失巴斯光年「重返家」！

2歲童機上遺失巴斯光年「重返家」！

關鍵字：

外遇綠帽謀殺Matthew SullivanElizabeth Sullivan加州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面