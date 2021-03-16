外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

Husband gets 16 years to life for killing wife, dumping body in bay two years later https://t.co/sVuAO4b7hR pic.twitter.com/l6lXyg7h2L — San Diego Union-Tribune (@sdut) March 13, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子32歲伊莉莎白(Elizabeth Sullivan)失蹤長達2年，警方雖然懷疑她早已遇害但一直苦無證據，直到後來在聖地牙哥灣(San Diego Bay)找到腐爛遺體，調查發現凶嫌竟然是她的36歲丈夫馬修(Matthew Sullivan)，對方多年來偷偷將遺體藏在冰箱，完美隱藏了自己犯行。

受害人伊莉莎白2014年10月13日突然失蹤，然而丈夫馬修卻沒有報案，反而是她的朋友發現後報警，警方2016年10月在聖地牙哥灣尋獲她的遺體，然而遺體已經腐爛分解，調查人員又再花了一周時間確認身分，並在她家地毯下找到血跡，在閣樓上尋獲一把染血的刀。

涉嫌重大的馬修，於2018年1月31日被捕，然而他辯稱妻子有吸毒問題，時常突然離家並睡在公園裡，且還有自殘的習慣，地毯下的血跡，就是對方割傷自己所留下，刀子可能也是對方藏在閣樓上的。

檢察官指控，被告早在案發1個多月前發現死者的婚外情，便一直在計畫如何犯案，「犯罪現場就在死者房間，凶器則被藏在閣樓上」，事後為了避免事跡敗露，他除了用清潔劑消除證據，還特地將遺體藏在冰箱中長達2年。

法院本月12日宣判馬修二級謀殺罪成，主審法官哈魯圖尼安(Albert Harutunian)表示，「陪審團裁決和相關證據，清楚顯示他殘酷殺害妻子後，還能有條不紊地清理犯罪現場，並隱藏遺體多年，他幾乎成功了，但是將遺體丟棄在海灣卻失敗」，判處他16年刑期。

▼男子將妻子屍體藏冰箱2年，完美隱藏犯行。（圖／示意圖／達志影像）

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