美日2+2會談登場！中國影響力成焦點　要就「聯手抗中」取得共識

▲美日在15日舉行2+2會談，並將關注點放在如何應對中國日益增長的影響力上。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在日本時間16日下午1點，與日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫，在東京的「日美安全保障協議委員會」上進行「2+2會談」，並將焦點放在如何應對中國在印太地區日益增長的影響力。

綜合外媒報導，茂木敏充在會談一開始就表示，日方十分高興終於能與新政府的高官面對面進行討論，布林肯隨後也強調，美國新政府上任後的第一個海外行程就將目的地定在日本，可見美國將日本視為其重要的盟友，而透過此會談，他們也希望能與日本就中國不斷擴張的影響力取得共識。

「2+2會談」結束後，雙方發布文件重申將更重視印太地區的自由民主和國際秩序。他們也強調，中國目前侵犯人權、擴展其海上勢力和推出新《海警法》的行為並不符合現有的國際規則，且已在政治、經濟、軍事和技術上，對美日聯盟和國際造成威脅，美日兩國對任何破壞地區穩定的行動，都表示堅決反對。

奧斯丁與岸信夫在「2+2會談」前就已有過一次兩人會談，並就中國在東海和南海上的軍事擴張交換了看法。分析人士預計，日本政府應該會在對談中，尋求美國對其即將舉行的東京奧運與四方峰會上幾個議題的支持。而NHK也指出，除了中國的問題外，北韓的核問題預計也將會是美日雙方本次會談的焦點。

出稿：15:56

更新：16:28

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