18歲嫩媽現「子癲前症」急開刀救命　4月後胎兒竟還在！家屬氣炸

▲ 少女終止懷孕後，體內胎兒竟然還在。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起離譜的醫療事故，春武里府一名年輕女子懷孕約9週時出現子癲前症（俗稱妊娠毒血症）症狀，不得不開刀終止妊娠，未料4個月後又出現懷孕徵兆，超音波檢查發現，本該在手術中被取出的胎兒根本還在她子宮裡，令家屬相當憤怒。

《Sanook》16日報導，一名42歲婦女向該報爆料，她18歲的女兒先前在懷孕9週時前往春武里府林查班一家醫院看診，發現有嚴重蛋白尿、高血壓等子癲前症症狀，對產婦和胎兒都有致命危險，根除治療的方式僅有取出胎兒和胎盤組織，終止懷孕，因此和男友商量之下，決定接受手術。

醫師在手術前曾警告少女，術後可能出血或有血塊流出的狀況，但少女並無這些症狀，僅出現孕期常見的頭暈目眩。她在2月時感覺到「肚子裡彷彿有東西在打」的刺痛感，甚至噁心想吐，察覺不對勁後在家驗孕，結果竟是懷孕了，因此趕緊前往診所接受超音波檢查，發現腹中的孩子根本還在。

她最初得知自己懷孕是在去年11月，如今過去5個月，超音波已能清楚看到胎兒形狀。她最近一次產檢是在15日，醫生說孩子狀況良好，但她仍十分擔心，「我害怕我們都不能活下來。」少女的母親也憤怒地表示，「如果最後產下畸形兒，或是我女兒有什麼萬一，誰要負責？」

她的母親說明，希望大眾了解她女兒的經歷後多加小心，終止妊娠的手術不一定會成功。動刀的醫師執業30多年，也從未發生這種狀況。據報導，該醫療團隊坦承有疏失，也承諾會全力照護這名少女和她腹中胎兒至順利生產。

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