姊姊和情人私奔！17歲少女怕爆服毒　母秒灌藥尋死

▲印度一名17歲少女擔心姊姊私奔讓自己嫁不出去而服毒自殺。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度西南部哈韋里縣（Haveri）的17歲女孩雅蒂娜瑪尼（Shweta Yattinamani）在姊姊阿尼塔（Anita）和情人私奔後，因為擔心自己嫁不出去而服毒自盡。母親曼佳瓦（Manjavva）難忍失女之痛，竟喝光了瓶中剩餘的毒藥，還好她服下的量很少才撿回了一條命。

綜合《印度時報》和Times Now電視台報導，雅蒂娜瑪尼的姊姊最近愛上了鄰居家的孤兒馬赫什（Mahesh），並與情人私奔。雅蒂娜瑪尼知道後，擔心姊姊私奔的事壞了自己的名聲，讓她嫁不出去，竟當場服下毒藥自殺。痛失愛女的曼佳瓦見狀，也喝下雅蒂娜瑪尼剩下的毒藥試圖自殺。

還好，雅蒂娜瑪尼留下的量很少，導致曼佳瓦的自殺行動無法成功，被送院治療後幸運地活了下來。事故發生時並不在家的父親馬拉帕（Mallappa Yattinamani）痛心表示，他曾多次嘗試說服阿尼塔不要和馬赫什私奔，但女兒沒有聽從建議，讓他與家人現在面臨如此殘酷的後果。

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