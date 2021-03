想上天堂！她「聽真主的話」割喉獻祭5月兒　陪審團傻眼選項曝光

▲英國一名母親為了拯救世界、讓自己上天堂,竟將5個月大的兒子割喉獻祭。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

英國32歲的母親本扎因(Mariam Benzain)相信,將自己5個月大的兒子伊萊亞斯(Elias Biad)獻祭後,就可以拯救世界並讓自己上天堂,因此殘忍地將兒子悶死後,割斷了他的喉嚨。

綜合《太陽報》等外媒報導,去年7月22日上午9點30分,本扎因的丈夫伊拉瑪(Abdelilah Biad Elahmar)在工作中接到妻子的來電稱,自己剛剛聽從了真主的命令,將兒子伊萊亞斯「屠宰」獻祭。伊拉瑪立刻扔下手邊的工作衝回他們位於倫敦西北部的家,只見5個月大的伊萊亞斯倒在血泊之中,已失去生命徵兆。

Moroccan woman Mariam Benzain has appeared in court today charged with murder.



She slit the throat of her 5 week old son, almost decapitating him, “to sacrifice him because she had been told to by Allah”



“Allah made me do it & he is very happy”https://t.co/CQC5TBbi12