彭博：拜登將推「大幅增稅」　近30年來首度！填補1.9兆紓困預算

▲彭博社稱，美國總統拜登將推出加重稅收計畫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國才剛通過1.9兆美元疫情紓困案，彭博社15日就報導，總統拜登即將推動實施近30年以來首次大幅增稅，於增加的預算將用於支付紓困案所需的龐大資金，以及後續推出的其他經濟刺激計畫。

彭博社援引消息人士指出，下一個刺激計畫會比這次1.9兆「美國救援法案」的規模更加龐大，但不會僅依賴國債作為資金來源，加重稅收勢在必行，目前相關單位正在為一系列措施做準備，包含增加企業稅率與高收入個人的稅率。

▲拜登11日簽署1兆9000億美元「美國救援法案」（American Rescue Plan）。（圖／美聯社）

報導指出，這是自1993年美國前總統柯林頓實施改革法案以來的首次增稅計畫，然而，拜登政府加稅的同時，也將推動一系列的長期計畫，其中包括公共投資基礎建設、綠色能源、教育，以及加強社會安全網絡等，也可處理民主黨所主張的稅制不平等的問題。

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前表示，無論以何種方式增加政府收入，都希望能減少赤字。（圖／美聯社）

白宮經濟顧問布謝伊（Heather Boushey）稱，拜登不打算對年收低於40萬美元的人民增稅，這是拜登在競選期間作出的承諾。加州大學經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）表示，為進一步減少不平等，國會需要增加對富人的徵稅，否則過去40年來急遽上升的財富集中程度將在後疫情時代持續加劇。

參議員曼欽（Joe Manchin）曾批評，在疫情對經濟造成壓力的情況下，廢除川普的減稅政策將是「荒謬的」決定。拜登的前經濟幕僚畢安奇（Sarah Bianchi）則表示，拜登願景始終在於美國人認為稅收政策必須公平，「他已透過此觀點審視所有決策，這也是為何改革重點是解決工作與財富間的不平等待遇。」

據知情人士透露，拜登增稅案將包含：

．將企業稅率由目前的21%調高至28%

．提高年收入超過40萬美元以上的個人所得稅率

．削減對有限責任公司（LLC）等商業實體（pass-through business）的租稅優惠

．調高個人年收超過100萬美元投資者的資本利得稅

．廢除川普於2017年頒布的減稅法案與就業法案的部分內容

．擴大徵收遺產稅

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